ฟิทช์ คงอันดับ SAWADคงอันดับเครดิต ‘A-(tha)’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)ประกาศ คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ "ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น " อยู่ที่ระดับ ‘A-(tha)’ ต่อเนื่องจากปีก่อน พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “มีเสถียรภาพ” (Stable Outlook) สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงิน โครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทาย
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ SAWAD กล่าวว่า ย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คงอันดับเครดิตของ SAWAD ไว้ในระดับเดิมอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของพื้นฐานทางธุรกิจและวินัยทางการเงินที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด เรามุ่งเน้นการเติบโตอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาว”
นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน SAWAD ยังได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ ‘AA’ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระดับสูง สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ระบุว่า การคงอันดับเครดิตของ SAWAD ในครั้งนี้ พิจารณาจากศักยภาพในการทำกำไรที่ระดับดี ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องที่เหมาะสม ระดับหนี้สินที่ต่ำ รวมถึงตำแหน่งทางการตลาดและเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในกลุ่มสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน ซึ่งยังคงเป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัท
นอกจากนี้ ฟิทช์ยังให้ความสำคัญกับแนวทางการบริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพของ SAWAD ที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยเสริมความมั่นคงของพอร์ตสินเชื่อในระยะยาว
ทั้งนี้ การคงอันดับเครดิตของ SAWAD ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาอันดับเครดิตในระดับ กลุ่มศรีสวัสดิ์ ซึ่งฟิทช์ได้ประเมินโครงสร้างเครดิตโดยรวมของกลุ่ม ซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งการดำเนินงานและกลยุทธ์ ควบคู่กับ ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 (SCAP) จึงส่งผลทำให้ผลการประเมินของ SCAP อยู่ที่ระดับ ‘A-(tha)’ เช่นเดียวกัน และต่อเนื่องจากปีก่อน
“ความสำเร็จในการคงอันดับเครดิตของ SAWAD ควบคู่กับการที่ SCAP ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืน ทั้ง SET ESG Rating ระดับ A และการรับรองจาก CAC สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มศรีสวัสดิ์ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านเสถียรภาพทางการเงิน หลักบรรษัทภิบาล และการเติบโตอย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน” นางสาวธิดา กล่าว