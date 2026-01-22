ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.33- อ่อนค่าสอดคล้องจังหวะการขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22 ม.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 31.33 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ฯ... เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบอ่อนค่าสอดคล้องกับจังหวะการขายทำกำไร ทองคำในตลาดโลก โดยเงินบาทมีกรอบการปรับตัวระหว่างวันในช่วง 31.19-31.44 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องหลังความกังวลต่อสัญญาณความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับหลายประเทศในยุโรปและสหราชอาณาจักร คลายตัวลงบางส่วน ประกอบกับตลาดกลับมารอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ PCE/Core PCE ที่จะรายงานในคืนนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 234 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 4,203 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.20-31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนธ.ค. ผลการประชุม BOJ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก สถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯและยุโรป และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขเบื้องต้นของ PMI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค.