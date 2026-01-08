เมย์แบงก์ เปิดจองหุ้น IPO “PETPAL” ผู้นำธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงครบวงจร รับเมกะเทรนด์ Pet Economy เติบโตต่อเนื่อง

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในอุตสาหกรรม Pet Economy ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PETPAL ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวแบบครบวงจร เพื่อตอบรับการขยายตัวของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่ขับเคลื่อนโดยพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization)
PETPAL เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจรที่สามารถรองรับการเติบโตของตลาดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยโมเดลธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทอาหารแห้งแบบเม็ดภายใต้แบรนด์ของลูกค้า ไปจนถึงการพัฒนาและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง การดำเนินงานในลักษณะ One-Stop Service ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสูตร การผลิต การบรรจุหีบห่อ จนถึงการจัดส่ง ช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน และสร้างฐานรายได้ที่สอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Pet Economy ในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน การมีโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและสามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต เป็นปัจจัยสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของบริษัท ท่ามกลางแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) ที่ผลักดันความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ
สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ นักลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้น PETPAL ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 17.00 น. ผ่านผู้แนะนำการลงทุน หรือแอปพลิเคชัน Maybank Invest โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 3,000 หุ้น ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับราคาจองซื้อ วันเสนอขาย วันยืนยันการจัดสรรหุ้น รวมถึงวันเริ่มซื้อขายหุ้น PETPAL ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (First Trading Day) ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ทราบผ่านอีเมลตามลำดับต่อไป
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050 (วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–17.30 น.)