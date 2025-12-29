ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 31.45- อ่อนค่าสอดคล้องสกุลเงินภูมิภาค-ราคาทองคำ-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(29 ธ.ค.68) ปิดตลาดที่ระดับ 31.45 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 31.07 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าสอดคล้องกับสกุลเงินอื่น ๆ ในภูมิภาค ท่ามกลางแรงซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ซึ่งคาดว่าเป็นการปรับโพสิชั่นในช่วงใกล้สิ้นปี ประกอบกับเงินบาทมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 609 ล้านบาท และ 1,439 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.05-31.60 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ รายงานเศรษฐกิจและการเงินเดือนพ.ย. ของไทย ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การเคลื่อนไหวของสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก การปรับ Position ในช่วงใกล้สิ้นปี รวมถึงบันทึกการประชุมเฟด เมื่อ วันที่ 9-10 ธ.ค.