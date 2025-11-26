ONSENS ตั้งเป้า Q4 ยอดใช้บริการทุบสถิติ

ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 4/68 เติบโตต่อเนื่อง อานิสงส์ไฮซีซันการท่องเที่ยว เสริมแกร่งกลยุทธ์การตลาด Yunomori Onsen & Spa และ KLAI อัดโปรโมชัน กระตุ้นการใช้บริการ ตอบโจทย์ลูกค้าคนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างการเติบโตสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/68 รายได้รวม 68.31 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268% จากช่วงเดียวกันไตรมาสก่อน
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจไตรมาส 4/68 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยว ประกอบกับความนิยมการใช้บริการด้านสุขภาพ และการผ่อนคลายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสสร้างสถิติใหม่ด้านจำนวนผู้ใช้บริการรายเดือน ทั้งแบรนด์ Yunomori Onsen & Spa และ KLAI
สำหรับแบรนด์ Yunomori Onsen & Spa บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสบการณ์สปาและการพักผ่อนแบบครบวงจร โดยกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การทำโปรโมชันกระตุ้นการใช้บริการช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Off-Peak) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี สามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าและเพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ รวมถึงการร่วมแคมเปญกับงานไทยเที่ยวไทย เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ทั้งนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนรักสุขภาพ คาดว่าจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่ 27,000 - 28,000 คนต่อเดือน หรือเติบโต 3 - 5%
นอกจากนี้ Yunomori ยังสื่อสารแบรนด์ผ่านกิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น เวิร์กช็อปออกกำลังกาย การทำ Ice Bath และอีเวนต์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงการร่วมมือกับศิลปินชื่อดัง Influencers และพันธมิตรธุรกิจ เช่น Dairyhome เพื่อเสริมภาพลักษณ์ด้าน Wellness และขยายการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางดิจิทัลและโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Yunomori ในฐานะ แบรนด์ผู้นำที่เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ด้านแบรนด์ KLAI บริการนวดไทยสไตล์โมเดิร์น เน้นสร้างเอกลักษณ์ผ่านกิจกรรม Healthy Lifestyle และเวิร์กช็อปเฉพาะกลุ่ม อาทิ Workshop ทำยาดม ยาหม่อง และบาล์มสูตรเฉพาะของแบรนด์ รวมถึงการร่วมงานอีเวนต์ Songwat Week ในเดือนพ.ย. 2568 ซึ่งผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับประสบการณ์การผ่อนคลายแบบโมเดิร์น เปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าใหม่ได้สัมผัสบริการโดยตรง โดยคาดว่ามีผู้ใช้บริการต่อเดือน เพิ่มขึ้น 10 – 15 %
“จากกลยุทธ์ทางการตลาดและการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งสองแบรนด์ บริษัทเชื่อว่าในช่วงไตรมาส 4/68 จำนวนผู้ใช้บริการรวมของ ONSENS จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3 - 5% ต่อเดือน สะท้อนถึงการฟื้นตัวของดีมานด์ และแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มีอัตราการใช้จ่ายต่อหัวสูง ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้รายได้รวมของบริษัทในระยะถัดไป” นายสมิทธิ์ กล่าว
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/68 บริษัทมีรายได้รวม 68.31 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 3.39 ล้านบาท ขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 204.49 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 9.58 ล้านบาท