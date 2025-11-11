ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.38-แกว่งตัวกรอบแคบด้านอ่อนค่าสอดคล้องเงินเยน-สัญญาณฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(11พ.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.38 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยแม้เงินบาทยังคงปรับตัวในกรอบแคบ 32.32-32.43 บาทต่อดอลลาร์ฯ แต่การเคลื่อนไหวในภาพรวมโน้มไปในด้านอ่อนค่าสอดคล้องกับทิศทางเงินเยนและสัญญาณฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,439 ล้านบาท และ 973 ล้านบาทตามลำดับ นอกจากนี้ แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ยังชะลอลงในช่วงที่ตลาดกลับมารอติดตามการหาทางออกเพื่อยุติภาวะชัตดาวน์หน่วยงานราชการสหรัฐฯ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินไว้ที่ 32.25-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ทิศทางค่าเงินเอเชียและราคาทองคำในตลาดโลก และสถานการณ์การชัตดาวน์ของสหรัฐฯ