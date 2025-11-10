หุ้นฟื้นตามต่างประเทศ ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐใกล้จบ-ตัวเลขเศรษฐกิจจีนสัญญาณดี

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดฟื้นตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังสถานการณ์ชัตดาวน์รัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีโอกาสใกล้ยุติ ประกอบกับการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะเงินเฟ้อเดือน ต.ค. เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้น คาดว่าจะช่วยลดความกังวลเรื่องเงินฝืดของจีนได้บ้าง
สำหรับปัจจัยในประเทศ ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลเปิดเผยว่าจะเตรียมออกโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ซึ่งเป็น Sentiment ที่ดี ช่วยให้ตลาดโดยรวมมีโอกาสฟื้นตัว
โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด