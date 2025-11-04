สรรพสามิตลุยปราบสินค้าผิดกฎหมาย ยึดยาสูบต่างประเทศกว่า 122,000 ซอง ประมาณการค่าปรับกว่า 114.94 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตเร่งปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง มุ่งสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าสรรพสามิต โดยเฉพาะสุราและยาสูบ เพื่อคุ้มครองรายได้ของรัฐและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจากการดำเนินการล่าสุด เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้น ณ ศูนย์กระจายสินค้าเอกชนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคกลาง สามารถตรวจยึดยาสูบต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีจำนวนประมาณ 122,020 ซอง คิดเป็นมูลค่าภาษีกว่า 7.66 ล้านบาท และประมาณการค่าปรับกว่า 114.94 ล้านบาท
นายพรชัย ฐีระเวช อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าสรรพสามิตที่ไม่ได้เสียภาษี ทั้งในพื้นที่ชายแดนและช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้ภาษีและคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ภายใต้แนวทางดังกล่าว กรมสรรพสามิตได้รับแจ้งเบาะแสจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาสูบต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยใช้วิธีขนส่งสินค้าผ่านบริษัทเอกชนเพื่อส่งต่อให้ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงได้สั่งการให้ศูนย์ปราบปรามสินค้าออนไลน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม 3 และฝ่ายป้องกันและปราบปราม 6 สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม เข้าตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าเอกชนแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่เพื่อช่วยตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัยที่ขนส่งมาในรถขนส่งพัสดุ พบของกลางเป็นยาสูบต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต จำนวนประมาณ 122,020 ซอง คิดเป็นค่าภาษีประมาณ 7,662,856 บาท และค่าปรับประมาณ 114,942,840 บาท จึงได้ทำการตรวจยึดและอายัดของกลางทั้งหมด ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมสรรพสามิตจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติ และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีอย่างถูกต้อง หากประชาชนท่านใดที่พบการกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ