หุ้นแกว่งพักฐานหลังเฟดดับความหวังลดดอกเบี้ย ธ.ค. บอนด์ยีลด์เด้ง-ดอลลาร์แข็ง

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งพักฐาน แม้เมื่อคืนนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาด แต่ถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ไม่ได้ส่งสัญญาณชี้ชัดต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมเดือนธ.ค. ผิดจากที่ตลาดเคยคาดไว้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ Dollar Index แข็งค่า เป็น Sentiment ลบต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นภูมิภาค
ขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติและกองทุนยังเป็นลบต่อเนื่องจากแรงขายปรับพอร์ตก่อนการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/68 วันนี้แนะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของ PTTEP และ ITC
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ในวันนี้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,310 - 1,300 จุด และแนวต้าน 1,325 จุด