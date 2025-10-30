xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นแกว่งพักฐานหลังเฟดดับความหวังลดดอกเบี้ย ธ.ค. บอนด์ยีลด์เด้ง-ดอลลาร์แข็ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งพักฐาน แม้เมื่อคืนนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามที่ตลาดคาด แต่ถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ไม่ได้ส่งสัญญาณชี้ชัดต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมเดือนธ.ค. ผิดจากที่ตลาดเคยคาดไว้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ Dollar Index แข็งค่า เป็น Sentiment ลบต่อบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นภูมิภาค

ขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติและกองทุนยังเป็นลบต่อเนื่องจากแรงขายปรับพอร์ตก่อนการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/68 วันนี้แนะติดตามการเปิดเผยผลประกอบการของ PTTEP และ ITC

ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ในวันนี้

โดยให้กรอบแนวรับ 1,310 - 1,300 จุด และแนวต้าน 1,325 จุด

กำลังโหลดความคิดเห็น