Merchant Partners เปิดมุมมอง Borderless Wealth ก้าวสู่การลงทุนไร้พรมแดนพร้อมรีแบรนด์รับยุคดิจิทัล

บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จัดสัมมนา "Exclusive Luncheon Talk" ภายใต้หัวข้อ "Borderless Wealth: Way Forward Under Intense Geopolitical Tension and Global Economic Turmoil" เปิดมุมมองใหม่ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และการเชื่อมโยงตลาดทุนไทยสู่ระดับโลก
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ "SETs Vision for Borderless Investment Opportunities" เน้นย้ำทิศทางการยกระดับตลาดทุนไทยในสามมิติ ได้แก่ (1) การเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนผ่านโครงการ JUMP+, (2) การเพิ่มทางเลือกในการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น DR, ETF และ TFEX และ (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Nasdaq และ AI Surveillance ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยสร้างระบบนิเวศ ESG และส่งเสริมตลาดคาร์บอนเครดิต เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีความแข็งแรง ครบวงจร และเชื่อมต่อกับมาตรฐานสากล
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือช่วง Panel Discussion: "Economic & Investment Outlook" ผศ.อาร์ม ตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยเฉพาะบทบาทของจีน สหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนในบริบทของสงครามเทคโนโลยี การแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) และผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ขณะที่นายธนรัชต์ พสวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ได้ให้มุมมองเรื่องทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยโลกที่เริ่มผ่อนคลาย และกลยุทธ์ใช้ทองคำเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น และ นายประกิต สิริวัฒนเกตุ Chief Strategist บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ได้มาวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลก, แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไป และการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภททั่วโลก
ในโอกาสนี้ Merchant Partners ได้ประกาศ Rebranding ครั้งสำคัญ เพื่อสะท้อนความพร้อมสู่ "ทศวรรษที่ 3" ที่เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและอนาคตแห่ง Quantum Technology โดยเปิดตัวสัญลักษณ์ใหม่ "เหรียญแห่งโชคลาภ หรือ Lucky Coin" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมจีน เป็นเหรียญสามเหรียญผูกโยงกันแทนความหมายของ "โอกาสที่ร่วมสร้างไปด้วยกัน ความมั่งคั่งที่เติบโตอย่างยั่งยืน ความรุ่งเรืองแห่งอนาคต" เป็น Digital Coins ที่สอดรับกับยุค Digital & Quantum สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับเทคโนโลยีโดยไม่ลดทอนความใส่ใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า ตอกย้ำจุดยืนการเป็น "Your Personal and Professional Financial and Wealth Partner" ที่อยู่เคียงข้างลูกค้าอย่างมั่นคงตลอดการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลก