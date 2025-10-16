ทีทีบีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ-จองซื้อผ่านแอปttb touch

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี)ยกระดับบริการด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแบงก์กิ้งอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ “การจองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง” ผ่านแอป ttb touch ซึ่งทีทีบีถือเป็นธนาคารแห่งแรกของไทย ที่ให้ลูกค้า Wealth สามารถทำธุรกรรมได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อการตัดสินใจในการลงทุนที่มั่นใจยิ่งขึ้น
นายนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ธนาคารเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ 'จองซื้อหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง' ผ่านแอป ttb touch ซึ่งถือเป็นธนาคารไทยแห่งแรก ที่สามารถทำธุรกรรมการจองหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน โดยได้รับการออกแบบและพัฒนาจากความเข้าใจในความต้องการของกลุ่มลูกค้า Wealth ที่ต้องการความคล่องตัวในการลงทุน และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย โดยลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เช่น อัตราผลตอบแทน เงื่อนไขการลงทุน และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ผ่านแอป ttb touch ได้ทันที พร้อมด้วยขั้นตอนการจองซื้อที่ง่ายและข้อมูลครบถ้วน โดยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับประสบการณ์การลงทุนของลูกค้า Wealth ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางเลือกได้อย่างสะดวกและมั่นใจมากขึ้น
"ฟีเจอร์ใหม่นี้ไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าที่เคยลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงกับธนาคารสามารถจองซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความซับซ้อนได้สะดวกขึ้น แต่ยังสามารถ เรียกดูรายการจองซื้อย้อนหลัง และ เงินลงทุนรวมได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปเดียว ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับลดลง ทำให้โอกาสการรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้หรือดอกเบี้ยเงินฝากลดลง นักลงทุนจึงมองหาทางเลือกที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า ธนาคารจึงเตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง”ประเภท Callable Range Accrual Note อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย SOFR สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ระดับความเสี่ยง 5 โอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอสูงสุด 4.30% ต่อปี เพื่อเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในเวลานี้ โดยมีจุดเด่นคือ คุ้มครองเงินลงทุนเต็มจำนวน โดยทีทีบี เมื่อถือจนครบกำหนด หรือเมื่อธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ในเดือนที่ 24 และ 30 ของการลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ) และโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 4.30% ต่อปี โดยมีการจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอทุก 3 เดือน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น โดยสามารถลงทุนเริ่มต้นที่ 35,000 USD และเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2568 เท่านั้น