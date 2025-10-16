หลักทรัพย์บัวหลวง เปิดตัว “Turbo Bull Note” เครื่องมือ “เร่งผลตอบแทน” พร้อม “กันชนคุ้มครองเงินต้นบางส่วน” สำหรับผู้ที่มองว่าตลาดหุ้นอยู่ในทิศทางขาขึ้น และต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนหรือยังต้องการมีกันชนเพื่อลดการขาดทุน
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ราคาหุ้นกลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ แต่ก็ยังมีปัจจัยกดดันและ
ความไม่แน่นอนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยในสภาวะตลาดที่ราคาหุ้นเหมือนกับตกท้องช้างราคาค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นแบบนี้
นักลงทุนสามารถใช้ “Turbo Bull Note” หรือ TBN ผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ของหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานทั้ง “การเร่งผลตอบแทน” และ “การคุ้มครองเงินต้นบางส่วน” เหมาะสำหรับผู้ที่มองว่าตลาดหุ้นอยู่ในทิศทางขาขึ้น
แต่ยังต้องการลดความเสี่ยงจากความผันผวนหรือยังต้องการมีกันชนเพื่อลดการขาดทุน
สำหรับจุดเด่นของ Turbo Bull Note คือการช่วย “เร่งอัตราผลตอบแทน” จากการลงทุน หากคาดการณ์ว่าหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม SET50 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอ้างอิงหุ้น 2 ตัวในตะกร้า และใช้อัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate: PR) ที่อยู่ระหว่าง 120-200% มาคำนวณผลตอบแทน ทั้งนี้ ผลตอบแทนจะวัดจากหุ้นที่มีการปรับตัวน้อยที่สุดในตะกร้าหรือ
(Least Performing Security: LPS) ยกตัวอย่าง เช่น หากหุ้น LPS ปรับตัวขึ้น 10% นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น
12-20% ตามค่า PR ที่กำหนด ทำให้ Turbo Bull Note มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนหุ้นโดยตรง แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด นักลงทุนควรเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากการเร่งผลตอบแทนแล้ว Turbo Bull Note ยังมีคุณสมบัติ “การคุ้มครองเงินต้นบางส่วน” ระดับ 90-95%
ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนหากหุ้นอ้างอิงปรับตัวลง เช่น หากเลือกคุ้มครองเงินต้น 90% นักลงทุนจะขาดทุนสูงสุด
ไม่เกิน 10% หรือหากเลือกคุ้มครองเงินต้น 95% จะขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 5% ยกตัวอย่าง เช่น การลงทุนในตั๋ว Turbo Bull Note อ้างอิงหุ้น PTT และ BDMS อายุ 1 เดือน ระดับคุ้มครองเงินต้น 90% และค่า PR ที่ 200% หากครบกำหนด หุ้น PTT ปรับตัวขึ้น 7.18% และ BDMS ปรับตัวขึ้น 5.18% จะใช้ผลตอบแทนของ BDMS ซึ่งเป็นหุ้น LPS มาคำนวณ โดยได้ผลตอบแทน 5.18%x 200% เท่ากับ 10.36% ภายใน 1 เดือน หลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนสุทธิ 8.81% โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
แม้ Turbo Bull Note จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน แต่ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจ
เนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับหุ้นที่มีการปรับตัวน้อยที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ ฉะนั้นจึงต้องใช้ความสามารถในการคัดเลือกหุ้นอ้างอิงก่อนที่จะลงทุน อย่างไรก็ดีจุดแข็งของหลักทรัพย์บัวหลวงคือการมีข้อมูลเชิงลึกจากทีม BLS Research และการสนับสนุนจากทีมผู้แนะนำการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นและความหลากหลายของทางเลือกการลงทุน ทั้งนี้ “Turbo Bull Note” มีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสัญญาละ 500,000 บาท นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นอ้างอิงในกลุ่ม SET50 ได้ด้วยตนเอง กำหนดระยะเวลาลงทุนตั้งแต่ 1-3 เดือน รวมถึงออกแบบระดับการคุ้มครองเงินต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์และเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคล
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์การลงทุน Turbo Bull Note จัดทำขึ้นสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.