ทุกคนต่างเคย “จม” อยู่กับช่วงเวลาที่ยากลำบาก … บางคนจมอยู่กับหนี้ บางคนเจอกับค่าใช้จ่ายไม่ทันตั้งตัว บางคนก็หมดแรงเพราะขาดเงินทุนทำมาหากิน แต่ทุกครั้งที่เราลุกขึ้นสู้ใหม่ ชีวิตก็จะค่อยๆ พาเราไปต่อได้เสมอ
ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของออมสิน ถ่ายทอดเรื่องราวการสู้ชีวิตของคนธรรมดาที่ไม่ยอมแพ้ พร้อมบทเพลง “You Can Do It” ที่คอยย้ำกับเราว่า..
“ไม่ว่าทางข้างหน้าจะยากแค่ไหน คุณก็ทำได้ และเพราะการก้าวต่อในชีวิต บางครั้งก็ต้องมี “แรงเสริม” ออมสินจึงมีสินเชื่อหลายรูปแบบไว้ช่วยดูแล ไม่ว่าจะเพื่อปิดหนี้นอกระบบ เสริมทุนกิจการเล็กๆ หรือเป็นเงินฉุกเฉินในวันที่ไม่คาดคิด…ก็เพื่อให้ทุกขั้นของชีวิตของคุณ ได้มีทางไปต่อ ได้จริงๆ 💕”
