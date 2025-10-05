ส่องเกมโยกย้ายหุ้นBCP การเมืองมีเอี่ยวหรือธุรกิจแกร่ง?

ส่องเกมหุ้นเปลี่ยนมือ “บางจากฯ” ยักษ์ใหญ่พลังงานอันดับ 2 ของชาติ เมื่อ "อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด" ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งผู้ถือหุ้น แต่ยานแม่ “กระทรวงการคลัง”ยังใหญ่กว่าจากการฝากลูกๆถือแทน พร้อมชวนให้คิดปริศนาเงินทุน 1 หมื่นล้านบาทในการซื้อใครคือเจ้าของตัวจริง ขณะที่ “เบนจามิน มัวร์เบอร์เจอร์”ผู้เกี่ยวข้องกับ “ฮุนเซน”และ “ทักษิณ” เกี่ยวโยงกับดีลนี้จริงหรือไม่? และเกมรวบอำนาจผ่าน 2 ช่องทางผ่านMFC และ"อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด" จนมีสิทธิ์กลายเป็นผุ้ถือหุ้นใหญ่สุดมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน เมื่อมีผู้บริหารเกี่ยวโยงกัน ถึงเวลาหรือยังที่ก.ล.ต.ต้องเข้ามาช่วยไขคำตอบ
ตอนนี้หลายสายตากำลังจับจ้องมาที่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) จากที่เคยเป็นบริษัทในเครือ “ปตท.” (ถือหุ้นใหญ่อันดับ1.ในบางจาก 27.22%) ด้วยเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Integration) ให้ “ปตท.”สามารถควบคุมการผลิตและการจัดจำหน่าย ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยในช่วงเวลานั้นก็มีการกล่าวอ้างถึงข้อกังวลเรื่องการผูกขาดตลาด(Monopolisation) และ “ปตท.” ได้ตัดสินใจขายหุ้น BCP ทั้งหมดออกไปในช่วงปี 2558-2559 โดยผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาแทนคือ กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง (ถือประมาณ 19.84%) และ สำนักงานประกันสังคม (ถือประมาณ 15.11%) ทำให้โดยรวมเหมือนจะดูดี ไม่แตกต่างอะไรจากเดิม เพราะยังมียานแม่ลำเดียวกันนั่นคือ “กระทรวงการคลัง” อีกทั้งยังช่วยให้ BCP มีอิสระเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้ร่มเงาของ “ปตท. ต่อไป
ขณะที่ผลประกอบการ BCP ย้อนหลัง 3 ปี พบว่ากำไรสุทธิของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มที่ปี 2564 บริษัทมีรายได้ 2 แสนล้านบาท มีกำไรสุทธิ 7.62 พันล้านบาท ต่อมาปี 2565 มีรายได้ 3.14 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1.25 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปั 2566 บริษัทมีรายได้รวม 3.96 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิสูงสุดถึง 1.32 หมื่นล้านบาท แต่ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมสูงถึง 5.94 แสนล้านบาท แต่กลับมีกำไรสุทธิเพียง 2.18 พันล้านบาท ขณะที่ครึ่งแรกปี 2568 มีรายได้รวมแล้ว 2.63 แสนล้านบาท แต่กลับมีผลขาดทุนสุทธิครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ระดับ 444.80 ล้านบาท จากปั๊มธรรมดา สู่ "ยักษ์ใหญ่”
ถ้ามองผิวเผิน บางจากฯ (BCP) อาจดูเหมือนปั๊มน้ำมันทั่วไป แต่ถ้าเรามองลึกลงไปใน "เส้นทางการเคลื่อนไหว" ของบริษัท จะพบว่าการก้าวขึ้นเป็นบริษัทพลังงานอันดับ 2 ของประเทศ ไม่ได้มาจากการขายน้ำมันที่ปั๊มเท่านั้น แต่มาจาก "การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์" และ "กลยุทธ์การแตกตัว" ที่เฉียบคม โดยเริ่มที่
1. การเติบโตแบบ "พุ่งทะยาน" ด้วยการซื้อกิจการ Esso (ประเทศไทย) ในปี 2566 โดยโรงกลั่น รวมถึงสถานีบริการของ ESSO ทำให้ BCP ได้รับสินทรัพย์สำคัญเข้ามารับรู้ทันที ทั้งโรงกลั่นน้ำมันศรีราชา, เครือข่ายคลังน้ำมัน, และสถานีบริการกว่า 800 แห่ง และจากการซื้อกิจกาจ ESSO ทำให้ กำลังการกลั่นน้ำมันรวมของบางจากฯ พุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน และ ส่วนแบ่งตลาดน้ำมันขายปลีก (ยอดขาย) เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ขึ้นแท่นเป็น อันดับ 2 ของประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) จากการบริหารจัดการโรงกลั่นทั้งสองแห่งร่วมกัน รวมถึงการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งสร้าง "มูลค่า" ให้บริษัทเกินกว่าราคาซื้อขายที่จ่ายไป
2. การแตกตัวสู่ 5 ธุรกิจเพื่อ "ความยั่งยืน" (Diversification & Greenovation) แม้จะมีราคาหุ้นไม่สูงนักเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่ BCP ได้สร้างมูลค่าให้ตนเองด้วยการ "แตกตัว" ออกจากธุรกิจน้ำมันเดิม ไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ที่สอดรับกับเทรนด์โลก (Green Energy) มานานแล้ว
โดยเริ่มที่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ดำเนินการผ่านโรงกลั่น 2 แห่ง (โรงกลั่นบางจาก พระโขนง และ โรงกลั่นบางจาก ศรีราชา) รวมถึงธุรกิจการค้าน้ำมันระหว่างประเทศ (BCPT) และธุรกิจขนส่งน้ำมันและโลจิสติกส์
ถัดมาคือ กลุ่มธุรกิจการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่านเครือข่ายสถานีบริการแบรนด์ "บางจาก" รวมถึงธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-Oil) เช่น ร้านกาแฟ อินทนิล (Inthanin), ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น, และจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Stations)
อีกกลุ่มที่น่าสนใจ คือกลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ดำเนินการผ่าน BCPG ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหลายประเภท ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ , พลังงานลม , พลังงานน้ำ และพลังงานก๊าซธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมี กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการโดย BBGI ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล B100 และเอทานอล) รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงยังมีบริษัทที่ผลิต น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเป็นรายแรกในประเทศ
ท้ายสุด กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ ผ่าน OKEA ASA ในนอร์เวย์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและทรัพยากรใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียม
ไม่เพียงเท่านี้ BCP ยังมีสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (Bangchak Initiative and Innovation Center - BiiC) ที่เน้นการค้นหาและลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
นั่นทำให้ BCP ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทปั๊มน้ำมันราคาถูกอีกต่อไป แต่เป็น "องค์กรพลังงานที่มีโครงสร้างแบบกระจายตัว" ที่มีทั้งธุรกิจน้ำมันขนาดใหญ่ (จากดีล Esso) และธุรกิจสีเขียวที่มีศักยภาพการเติบโตสูง (BCPG, BBGI) การเติบโตนี้มาจาก "การทำสิ่งที่คู่แข่งไม่ทำ" คือการกล้าเปลี่ยนผ่านและลงทุนในนวัตกรรมพลังงานสะอาดก่อนใคร จึงกลายเป็นที่หมายปองของกลุ่มทุนใหญ่ ๆ ที่มองเห็น "มูลค่าที่ซ่อนอยู่" ในโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายและยืดหยุ่นของ BCP เปลี่ยนแปลงอีกในรอบ10ปี
อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านการเปลี่ยนถ่ายผู้ถือหุ้นใหญ่ในครั้ง “ปตท.”ล่วงเลยมาร่วม 10 ปี ตอนนี้ดูเหมือน BCP อาจมีการปรับเปลี่ยยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อีกครั้ง โดยแรกเริ่มในแวดวงตลาดหุ้นก็งงว่า ไม่รู้ BCP ไปทำอะไรไม่โดนใจ สำนักงานประกันสังคม จึงมีการนำหุ้นBCP มาทยอยขาย และทยอยซื้ออยู่หลายครั้ง จนเริ่มมีข่าวลือว่า สปส.มีแผนจะปล่อยมือจาก BCP ทำให้กองทุนสปส.ต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นไปตามนโยบายลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (มีรายงานว่ามีการเฉือนขาย 0.01-0.2% ในแต่ละครั้ง)
แต่ในที่สุด ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่ของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ก็ได้ฤกษ์เปิดตัว เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยแบบรายงานการได้มาหุ้น BCP ของ บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 68 ในสัดส่วน 6.1335% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 20.0083% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของ BCP ในปัจจุบัน (ข้อมูลผุ้ถือหุ้นใหญ่BCPของ Set.or.thอัพเดทไว้ที่ 14 มี.ค.2568)
ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจหากใครดูข้อมูลจาก Set.or.th ที่ไม่อัพเดทแล้วจะงงว่าตกลงแล้ว สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตกลงยังถือหุ้นใหญ่ใน BCP หรือไม่? ก็ในเมื่อข้อมูลจากผู้ควบคุมนั้นไม่สัมพันธ์กัน
สิ่งนี้ ถูกการันตีจาก “ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568
"เรา... เรามี การแจ้งออกไปแล้วนะครับ ก็คือหนึ่ง วันนี้ บางจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้น การที่คนจะมาซื้อขายหุ้นเพราะเราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนะครับ เราก็ ถ้าการซื้อขายนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ ก.ล.ต. ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. มี เป็นคนที่จะดูแลในส่วนนั้นครับ และในแง่ของบริษัทเอง เรามี Governance ชัดเจน มีบอร์ด 15 ท่านและในบอร์ด 15 ท่านนั้นเป็นกรรมการผู้แทน 4 ท่าน และ 2 ท่านมาจาก กระทรวงการคลัง ส่วนอีก 2 ท่านมาจาก กลุ่มชาร์เตอร์
โดย 2 ท่านจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังวันนี้ถือตรงนะครับ 4.8% ถือผ่านกองทุนวายุภักษ์ อีก 20% ซึ่ง 20% นั้น บริหารผ่าน บริษัทจัดการกองทุนรวม 2 แห่ง ก็คือ MFC และ KTB (K-T-A-M) ส่วน วายุภักษ์เอง มี IC ของตัวเองนะครับ มีรองปลัดฝ่ายทรัพย์สิน กระทรวงคลัง เป็นประธาน IC แล้วก็ มีกรรมการของเขาชัดเจน ประกันสังคม ถือ 14% มี IC ชัดเจนเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ก็ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนสูง ก็จะมีตัวแทน นั่งในบอร์ด ก็เป็น ธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน
ขณะที่ในบอร์ดเอง ก็มีการคุย มีการบริหารจัดการ ตลอด 10 ปี 11 ปี ที่ผ่านมา ผมคิดว่าบอร์ดบางจาก Prudent (รอบคอบ, สุขุม, ระมัดระวัง) มากนะครับ วิธีการ กระบวนการกลั่นกรองการทำงานค่อนข้างชัดเจน แม้กระทั่ง Strategy ใหม่ อันนี้ ก็เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ผมก็อยู่กับบอร์ดทั้งวันนะครับ ตั้งแต่เช้าจนค่ำมีการพูดคุยเจรจา ซักถาม เพราะฉะนั้น ผมคิดว่ากระบวนการของเราค่อนข้างชัดเจน แล้ววันนี้ Strategy ที่ออกมาผมก็คิดว่าเป็น Strategy ที่ในระดับหนึ่งผมคิดว่าก็ค่อนข้างเยี่ยมว้าวแล้วก็ ตอบโจทย์ Long Term
จากการสื่อความของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ BCP สะท้อนถึงรายงานเก่าของทีมงานผู้จัดการรายวัน360 เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2568 ที่ระบุว่า “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” ได้ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ BCP แล้ว จะมีการเข้าไปเจรจากับคณะกรรมการบริษัท BCP ในเบื้องต้นจะส่งกรรมการเข้าไปนั่งตามสิทธิ์ จำนวน 2 ราย เพื่อกำหนดทิศทางของบริษัท
โดยรายชื่อที่มีข่าวออกมาว่าจะเป็นตัวแทนของ“อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” คือ นายณัฐกร อธิธนาวานิช ส่วนอีกคน คือ Mr.Tomas Koch ซึ่งเคยทำงานที่ McKinsey & Company ด้านพลังงานมามากกว่า 20 ปี แต่ปัจจุบันในเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันในข้อมูลดังกล่าว
ฝาก“อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ”ไล่เก็บ?
ทั้งนี้ อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือที่มาของ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” ในการเข้าถือหุ้นใหญ่ใน BCP ซึ่งมองขาดในเรื่องสถานะของบริษัท เพราะไม่เพียงแค่สถานะปัจจุบันที่หุ้นพลังงานเทรดต่ำกว่าบุ๊ก แต่ยังเห็นว่า BCP นั้นเป็นบริษัทที่ไม่มีเจ้าของชัดเจนเหมือนบริษัทมหาชนทั่วไป ทั้งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่
ดังนั้นการที่ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี” เข้าไปถือหุ้นอันดับ 1 จะทำให้ BCP กลายเป็นองค์กรที่มีเจ้าของและมีคนดูแลผลประโยชน์ชัดเจน การบริหารงานในอนาคตก็น่าจะชัดเจนขึ้น อีกทั้ง BCP มีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง และมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ ถือว่าเป็นเรื่องง่ายต่อการขยายธุรกิจให้ติดปีก แต่การสะสมหุ้น BCP ของ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี” นั้นน่าสนใจ เพราะเกมนี้เริ่มจากการดำเนินการผ่าน Capital Asia Investment Pte.Ltd โดยบล.อินโนเวสท์ เอกซ์ และ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น มีการเข้าเก็บหุ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 19 มี.ค.68 จนได้สัดส่วนที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
ขณะที่แวดวงตลาดหุ้นไทย มีการเฝ้าจับตาการเก็บหุ้น BCP มาตั้งแต่ในช่วงที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงหนักในช่วงต้นปี นั่นเพราะการเคลื่อนไหวของBCP กลับสวนทางตลาดโดยรวม เพราะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งความเคลื่อนไหวทางด้านกระดานหุ้น Biglot ก็มีสัญญาณแปลกๆ เมื่อสำนักงานประกันสังคม (สปส.) อดีตผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง มีการปล่อยหุ้น BCP ออกและรับเข้าเก็บไว้เองอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงการเข้ามาทยอยเก็บหุ้น BCP ของกองทุนจากสิงคโปร์อย่าง Capital Asia Investments Pte Ltd ที่มีมาอย่างเรื่อยๆ
จนมีการจับสังเกตว่า การปล่อยหุ้น BCP เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยผู้ถือหุ้นใหญ่พยายามทยอยปล่อยออกมาในสัดส่วนทีละน้อยๆหรือคิดเป็นมูลค่าแค่หลักร้อยล้านบาท แต่เป็นการทยอยปล่อยออกมาให้เข้าไปรับโดย Capital Asia
ต่อมามีรายงานว่า Capital Asia ได้ขายหุ้น BCP ที่มีอยู่ให้กับ“อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี” และไม่มีสัดส่วนมากพอที่จะเป็นผุ้ถือหุ้นใหญ่ใน BCP แล้ว แต่ยังมีสัดส่วนเป็นผุ้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ในบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ BCP โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2568 ระบุว่า Capital Asia ถือหุ้น BCPG อยู่ที่ 5.62% เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2
“อัลฟ่า” ชาร์เตอร์ดคือใคร?
สำหรับ อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี (Alpha Chartered Energy Co., Ltd.) จดทะเบียนในประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักในการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด โดยโครงสร้างการถือหุ้นมี บริษัท อัลฟ่า โกลบอล จำกัด (Alpha Global Co., Ltd.) ถือหุ้น 51% และ บริษัท อังกอร์ อิสชูแอนซ์ เอส เอ (Encore Issuances S.A.) จากประเทศลักเซมเบิร์ก ถือหุ้น 49%
โดย อัลฟ่า โกลบอล นั้น ผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือนายณัฐกร อธิธนาวานิช ซึ่งเป็นกรรมการของ อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี นอกจากนี้นาย ณัฐกร ยังเป็นกรรมการ ใน บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) อีกด้วย
ส่วน บริษัท อังกอร์ อิสชูแอนซ์ เอส เอ เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Chartered Group โดย Chartered Group เป็นบริษัท Private Equity ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน และมีความสนใจในการร่วมลงทุนในบริษัทไทยชั้นนำ
มีรายงานว่าปัจจุบัน Chartered Group มีมูลค่าเงินลงทุนภายใต้การบริหารจัดการ (Assets Under Management) กว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 400,000-500,000 ล้านบาท ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การเงิน อสังหาริมทรัพย์ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง ใน 8 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เยอรมนี ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิสราเอล ลักเซมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ และไทย
ส่วนการเข้าซื้อหุ้น BCP นั้นโดยรวมใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ทุนจดทะเบียน บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด จำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใส่เงินตามสัดส่วนการลงทุน บริษัท อัลฟ่า โกลบอล จำกัด ถือหุ้น 51% ใส่เงิน 25.5 ล้านบาท และ อังกอร์ อิสชูแอนซ์ เอส เอ ถือหุ้น 49% ใส่เงิน 24.5 ล้านบาท ส่วนที่ 2 เงินในการเข้าซื้อหุ้น BCP จำนวน 9,950 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากทาง Encore Issuances S.A. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท Chartered Group
ตัวละครเพิ่ม-ความสับสนเพิ่ม
หากทุกอย่างเป็นไปตามเนื้อหารายงานทั้งหมด การเข้ามาถือหุ้นใหญ่ของ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ”คงเป็นที่เข้าใจได้ง่าย แต่ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ของ BCP ยังมีเงื่อนงำอีกหลายประเด็น โดยมีการเชื่อมโยงว่า มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น BCP นั้น เริ่มขึ้นจาก Tom Wright อดีตนักข่าวสืบสวนคดีฉ้อโกงระดับโลก 1MDB ย่อมาจาก 1Malaysia Development Berhad เป็นบริษัทที่เคยเป็น กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) ของประเทศมาเลเซีย ออกมากล่าวหาว่า เบนจามิน มัวร์เบอร์เจอร์ คือ 'นายหน้า' ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจในกัมพูชาและไทย
โดยมีการกล่าวอ้างว่า เครือข่ายของมัวร์เบอร์เจอร์ใช้บริษัท Capital Asia Investments (CAI) และบริษัทอื่นที่ซับซ้อนเข้าซื้อหุ้น BCP ไม่เพียงเท่านี้เส้นทางการเงินถูกโยงไปถึง แคทรียา บีเวอร์(ภรรยาของมัวร์เบอร์เจอร์) ซึ่งอาจเป็นเงินจากเครือข่ายสีเทา และปัจจุบันภรรยาของเบนจามิน มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 ของ BCP ด้วยสัดส่วน 1.22% หรือประมาณ 16.84 ล้านหุ้น ขณะที่ Capital Asia นั้นต่อมามีการาขายหุ้นBCP ให้กับ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ”
ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการเชื่อมโยงว่าที่อยู่ของบริษัท “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ”เคยใช้ที่อยู่สำนักงานเดียวกันเดียวกับกับภรรยาของ “เบนจามิน มัวร์เบอร์เจอร์” (อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้อง D/1 กับบริษัทของแคททาลียา ห้อง D/2) ขณะที่ตัวของนายเบนจามิน ก็ถูกโยงว่าเป็นนายหน้าขายเครื่องบินส่วนตัวให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทย และนายยิม เลียก ประธานกลุ่มบริษัท B.I.C ของกัมพูชา ซึ่งพันธมิตรของ นายฮุน เซน ประธานวุฒิสภา และอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ขณะเดียวกัน ยังมีกระแสข่าวว่า นายเบนจามิน เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจคนสำคัญให้นายทักษิณ ชินวัตร ด้วยโดยจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ และการตัดสินใจในหลายเรื่องต้องผ่านความเห็นของ นายเบนจามิน แต่ในเวลาต่อมา“อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างที่ทำลายชื่อเสียง และยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนักการเมืองตามที่ถูกกล่าวหา
บริษัทเล็กแต่เงินใหญ่?
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ก็ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ในเอกสารทางการ พบความผิดปกติ ที่มีน้ำหนักเพียงพอให้หน่วยงานรัฐเข้าตรวจสอบ เริ่มที่ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” นั้นบริษัทตั้งใหม่เพิ่งจดทะเบียนด้วยทุนเพียง 50 ล้านบาท (23 ม.ค. 2568) แต่กลับใช้เงินร่วม 1 หมื่นล้านบาท ในการซื้อหุ้น BCP ถึง 20% (มูลค่าเกือบ 200 เท่าของทุนจดทะเบียน)
ประเด็นถัดมามีการโยงว่า ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” คือ “อัลฟ่า โกลบอล” ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท ซึ่งมีณัฐกร อธิธนาวานิช ถือหุ้นเกือบทั้งหมด 99.9999% ทำให้เขากลายเป็นผู้ถือหุ้น BCP ทางอ้อมมูลค่าราว 4.4 พันล้านบาท จึงนำไปสู่ข้อสงสัยว่านี่คือเจ้าของเงินทุนตัวจริงหรือเป็นเพียงนอมินีถือแทน
ขณะเดียวกัน ยังมีการเชื่อมโยงบทสัมภาษณ์และความคิดเห็นของ “รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี” กรรมการบอร์ดประกันสังคม ซึ่งเคยออกมาระบุว่า ในปี 2567 เคยมีข้อเสนอขอซื้อหุ้น BCP ทั้งหมดที่ประกันสังคมถือครองมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ในรูปแบบ Big Lot และที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมคัดค้านดีลดังกล่าว เพราะกลุ่มทุนที่ยื่นข้อเสนอนั้นมีปัญหาในเรื่องการระบุตัวตนและไม่สามารถระบุว่าใครคือผู้ซื้อที่แท้จริง (UBO) ซึ่งขัดกับหลักการธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง
ทำให้ บอร์ด สปส.มีการผลักดันให้ปรับสถานะหุ้น BCP เป็นหุ้นปกติที่ต้องซื้อขายตามกลไกตลาด เพื่อ ปิดช่องทางการขายแบบเจาะจง ให้กับกลุ่มทุนที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้
จากข้อมูลข้างต้น จึงนำมาสู่ข้อชวนที่ชวนผู้อ่านพิจารณาในหลายแง่มุม เริ่มที่การอัพเดทรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริณษัท BCP ที่ไม่สอดคล้องจนสร้างคสาสำสับสนให้ผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ และรายงานของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีข้อสงสัยจากเอกสารในการเข้าซื้อหุ้นBCP อาทิเช่นที่อยู่ และการเกี่ยงโยงของผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 10 ของ BCP ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นภรรยาของ “เบนจามิน มัวร์เบอร์เจอร์” ที่ถูกโยงว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับกลุ่มตระกูลผู้นำของกัมพูชา และอดียนายกรัฐมนตรีของไทยอย่าง “ทักษิณ ชินวัตร”
ทำให้ต้องยอมรับว่า ปริศนานี้เหล่านี้ ควรได้รับการตรวจสอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการหาเจ้าของหุ้นตัวจริง และ สำนักงาน ป.ป.ง. ในการตรวจสอบที่มาของเงินทุนเพื่อความโปร่งใสของบริษัทและช่วยแก้ต่างให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหา
อีกทฤษฏีเกมแย่งอำนาจ
นอกจากนี้ยังมีอีกทฤษฏีหนึ่ง ซึ่งคาดว่า “เบนจามิน มัวร์เบอร์เจอร์” เป็นโซ่ข้อกลางระหว่างนายทักษิณ ชินวัตร กับชนชั้นนำของกัมพูชา จากการที่มีภาพการพบกันของทั้งสอง โดยเบนจามินและภรรยา ทำธุรกรรมทยอยรวบรวมหุ้น BCP เพื่อให้มีโอกาสถือครองสัดส่วนผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการปกปิดตัวตนและซับซ้อน ผ่านนอมินีและกองทุนส่วนตัวในสิงคโปร์
โดยพบความเชื่อมโยงของ Big Deal ครั้งนี้ ผ่านนักลงทุนต่างชาติใช้บริษัท ชาร์เตอร์ด กรุ๊ป ตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท จดทะเบียนในลักซัมเบิร์ก และเข้ามาลงทุนในไทยผ่าน การจัดตั้ง “อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” เมื่อเดือนมกราคมปีนี้ โดยมี ชาร์เตอร์ด กรุ๊ป ถือหุ้น 49% ผ่านบริษัทในเครือ นอกเหนือจากนี้ยังมี “อัลฟ่า โกลบอล” ถือหุ้น 51% โดยปรากฏชื่อของนายณัฐกร ธาวานิช ถือหุ้น 100% และจดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
ส่วนอีกด้านหนึ่ง “ชาร์เตอร์ด กรุ๊ป” ใช้บริษัทในเครือเข้าไปลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)เอ็มเอฟซี (MFC) สัดส่วน 25% ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารกองทุนรวมวายุภักษ์ และกองทุนประกันสังคม (และทั้ง 2กองทุนถือหุ้นใหญ่ใน BCP) และยังเป็นบริษัทที่ขายตึกสกายไนน์ ให้กับกองทุนประกันสังคมด้วย รวมถึงยังพบข้อมูลว่านายณัฐกร ธาวานิช มีความเชื่อมโยง เป็นหนึ่งในกรรมการของบลจ.เอ็มเอฟซีด้วยเช่นกัน
จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าสัดส่วนการถือหุ้น บางจากฯ ผ่านกองทุนวายุภักษ์ ในสัดส่วน 19.8% ขณะที่กองทุนประกันสังคม ถือหุ้นในสัดส่วน 14% และ“อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ” ถือในสัดส่วน 20% ทำให้มีการตั้งข้อตั้งข้อสังเกตว่าหากมีคนบางกลุ่มสามารถควบคุม 3 กลุ่มทุนนี้ได้ จะทำให้มีสัดส่วนหุ้นในบริษัทบางจากมากกว่า 51% ซึ่งสามารถครอบงำกิจการได้อย่างสมบูรณ์
ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีมุมมองที่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงนายพิชัย ชุณหชิระ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธาน อนุ คณะกรรมการลงทุนของกองทุนประกันสังคม เป็นผู้มีความเห็นให้ซื้อหุ้นบางจาก ด้วยมูลค่ากว่า 5.93 พันล้านบาท ทั้งที่ การลงทุนนี้ผู้ประกันตนไม่ได้ประโยชน์โดยตรง และต่อมาในปี 2567 มีกลุ่มทุนเสนอซื้อหุ้น BCP คืนจากประกันสังคม เพื่อหวังครอบครองทั้งกิจการโรงกลั่น สถานีบริการน้ำมัน และใบอนุญาตขุดสำรวจเชื้อเพลิง
จึงนำไปสู่ความเชื่อของนักลงทุนบางส่วนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มทุนสีเทา หรือโครงข่ายของนักการเมืองที่หาช่องทางรวบรวมหุ้นผ่านกองทุนประกันสังคม เพราะตอนนี้ BCP ไม่ได้เป็นเพียงเป็นโรงกลั่นและเป็นผู้ค้าน้ำมันในประเทศ แต่ยังมีบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจขุดสำรวจแหล่งเชื้อเพลิงในนอร์เวย์ และยังมีแผนลงทุนสำรวจและหาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในอาเซียน
ปริศนาเหล่านี้จึงนำไปสู่ข้อชวนคิดว่า ระหว่างความเสี่ยงด้านการผูกขาดที่ลดลง กับความคลุมเครือเรื่องที่มาของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ อะไรคือโจทย์ความท้าทายที่แท้จริงที่ “บางจากฯ” ต้องเผชิญ และหาก ปตท. ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลัก BCP จะมีเสถียรภาพและโปร่งใสมากกว่าในวันนี้หรือไม่?