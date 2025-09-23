ราคาทองยังวิ่งฉิว! วันเดียวปรับขึ้นรวม 1,050 บาท

ราคาทอง (96.5%) ขายปลีกในประเทศ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ (New All Time High) อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก ระหว่างวันมีการเปลี่ยนแปลงรวม 15 ครั้ง โดยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมบา 1,050 บาท
เมื่อเวลา 17.15 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาครั้งที่ 15
- ทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 56,900 บาท ขายออกบาททองคำละ 57,000 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 55,758.48 บาท ขายออกบาททองคำละ 57,800 บาท
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ราคาทองโลกเริ่มมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวว่ามีโอกาสสูงที่หน่วยงานของรัฐอาจต้องเผชิญกับภาวะ Shut Down และถึงแม้ว่าทรัมป์จะมีการนัดประชุมกับพรรคเดโมแครตในวันพฤหัสบดีที่จะมาถึงนี้ ก็อาจยังไม่ได้ข้อตกลงที่ชัดเจน สืบเนื่องมาจากกฎหมายต่ออายุงบประมาณชั่วคราว (stopgap/CR) ซึ่งทางฝั่งพรรครีพับลิกันได้ผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณเพื่อคงการเปิดหน่วยงานรัฐไปจนถึงวันที่ 21 พ.ย. นั้นได้ถูกพรรคเดโมแครตระงับไว้
อย่างไรก็ตาม ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์/แอตแลนตา และคลีฟแลนด์ ได้กล่าวเตือนถึงนโยบายของเฟดที่ต้องอาศัยความระมัดระวังในการลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงทรงตัวสูงและยังคงยืนเหนือกว่าระดับ 2% ในขณะที่ CEO ของธนาคารยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ อย่าง JP Morgan นาย Jamie Dimon ได้ออกมาเตือนว่า ทองคำอาจกำลังเข้าสู่ระยะฟองสบู่ เนื่องจากแรงหนุนมาจากความเชื่อมั่นมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
แนวโน้มราคาทองโลก ช่วงเช้ายังสามารถยืนเหนือแนวรับที่ 3,735 ดอลลาร์จึงประเมินว่า หากทองโลกยังสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าว มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 3,770 ดอลลาร์ แต่หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 3,715 ดอลลาร์ ทองโลกอาจเข้าสู่ระยะขาลง