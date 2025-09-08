PCEคว้าออร์เดอร์ยักษ์ดันยอดขายน้ำมันปาล์มพุ่ง

" เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์" ประกาศการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป จากลูกค้ารายใหญ่ จากเดิมที่มียอดสั่งซื้ออยู่ที่ 30,000-40,000 ตัน/ปี พุ่งทะยานขึ้นเป็น 60,000-70,000 ตัน/ปี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและศักยภาพการผลิต ผลักดันรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท/ปี หนุนผลงานนิวไฮตามแผน
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการเพิ่มยอดคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปกับลูกค้ารายใหญ่ จากเดิมที่มียอดสั่งซื้อ 30,000-40,000 ตัน/ปี เพิ่มเป็น 65,000-70,000 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานกับลูกค้ารายสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นของ PCE ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ผลักดันรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 1,000-2,000 ล้านบาท/ปี สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สร้างสถิติสูงสุดใหม่ตามแผนงานที่วางไว้
ทั้งนี้ บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังการผลิตอย่างเต็มที่ ทั้งการเพิ่มความสามารถด้านโรงสกัดน้ำมันปาล์ม จากเดิม 1,800 ตัน/วัน เป็น 3,600 ตัน/วัน ซึ่งจะพร้อมดำเนินงานภายในเดือนตุลาคมนี้ และมีแผนขยายกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอินจาก 300 ตัน/วัน เป็น 400 ตัน/วัน คาดว่าเสร็จสิ้นภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของคำสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบัน PCE ยังมีการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน
"เรามั่นใจว่าด้วยความพร้อมด้านการผลิตและระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ PCE จะยังคงรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม และสามารถสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว" นายพรพิพัฒน์ กล่าวในที่สุด
ทั้งนี้การเพิ่มยอดขายดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ PCE ที่มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้า และรักษามาตรฐานความเป็นเลิศในทุกกระบวนการดำเนินงาน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับธุรกิจ