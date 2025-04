SJWDลุยขยายพอร์ตธุรกิจต่างประเทศ

“เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์” รุกขยายพอร์ตธุรกิจต่างประเทศ ปิดดีลงานใหม่จากลูกค้า 2 รายในเวียดนาม มูลค่ารวมกว่า 450 ล้านบาท เซ็นสัญญา ‘Vina Kraft Paper’ ขยายบริการโลจิสติกส์ต่อเนื่องอีก 4 ปี และความร่วมมือโครงการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ส่วนอีกรายเซ็นสัญญา ‘เอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม)’ ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรแบบ End-to-End Supply Chain & Financial Solution ให้บริการขนย้ายเครื่องจักรจากไทยมายังเวียดนามพร้อมบริการติดตั้งรองรับการขยายโรงงานเฟส 2 และผสานความร่วมมือ Transimex Corporation พาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติกส์ในเวียดนามร่วมให้บริการ





นายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWDเปิดเผยว่า จากแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลัก โดยมีเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่โฟกัสการขยายธุรกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจมีศักยภาพเติบโตสูงและมีแนวโน้มได้รับผลบวกจากการเคลื่อนย้ายและขยายฐานการผลิตจากจีนมายังภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้า บริษัทฯ จึงวางแผนรุกขยายการให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่การให้บริการแบบ End-to-End Supply Chain & Financial Solution แก่ลูกค้าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเวียดนามทั้งที่อยู่ในเครือ SCG และลูกค้าทั่วไปอย่างต่อเนื่องในปีนี้ล่าสุด บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (เวียดนาม) จำกัด หรือ SCGJWD Logistics (Vietnam) Co., Ltd. (เดิมชื่อ SCG International Vietnam) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SJWD ถือหุ้น 100% ได้เซ็นสัญญารับงานใหม่จากลูกค้า 2 รายในประเทศเวียดนาม ได้แก่ (1) Vina Kraft Paper Co., Ltd. (VKPC) ใน SCGP ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ชั้นนำในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ใน SCGP และ Rengo Company Limited ประเทศญี่ปุ่น และ (2) บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม) จำกัด ผู้ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ และ บมจ.เอ.เจ.พลาสท์ โดยมีมูลค่างานรวมกันกว่า 450 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงแก่ผลการดำเนินงานและเพิ่มรายได้ในเวียดนามโดย เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (เวียดนาม) ได้เซ็นสัญญาให้บริการโลจิสติกส์แก่ Vina Kraft Paper ต่อเนื่องอีก 4 ปี (ปี 2025 – 2028) เพื่อให้บริการขนส่งกระดาษรีไซเคิลมายังโรงงานของ Vina Kraft Paper และความร่วมมือในโครงการปรับเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานและคลังสินค้าของ Vina Kraft Paper เช่น การทยอยเปลี่ยนรถโฟลค์ลิฟท์ดีเซล เป็นรถโฟลค์ลิฟท์ไฟฟ้า (EV Forklift) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero และศึกษาความคุ้มค่าในการลดต้นทุน โลจิสติกส์นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม SJWD กล่าวว่า ขณะที่การเซ็นสัญญากับ เอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม) จะขยายบริการแบบ End-to-End Supply Chain & Financial Solution เพื่อรองรับการขยายโรงงานเฟส 2 โดยจะให้บริการขนย้ายเครื่องจักรจากโรงงาน เอ.เจ.พลาสท์ ในประเทศไทยมายังเวียดนามด้วยการขนส่งทางเรือ บริการติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงเป็นผู้บริหารคลังสินค้าในโรงงานเฟส 2 หลังจากติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จและเริ่มการผลิต โดยมี Transimex Corporation พาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ในเวียดนาม ร่วมให้บริการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากตู้คอนเทนเนอร์และการขนส่งในเวียดนามนอกจากนี้ เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ (เวียดนาม) มีแผนเจรจาเพื่อขยายการให้บริการแก่ เอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม) ที่มีแผนก่อสร้างคลังสินค้าหลังใหม่ โดยจะเป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ในรูปแบบ Built-to-Suit ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบหรือให้เช่าระยะยาว พร้อมรับบริหารคลังสินค้าและให้บริการโลจิสติกส์“บริษัทฯ กำลังรุกขยายบริการในรูปแบบ End-to-End Supply Chain & Financial Solution ในเวียดนาม เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ช่วยเพิ่มรายได้ต่อโปรเจกต์ นอกจาก เอ.เจ.พลาสท์ (เวียดนาม) ที่ได้รับงานใหม่ กำลังเจรจากับลูกค้าอีกรายในเวียดนาม คาดว่าจะได้ข้อสรุปครึ่งปีหลังของปีนี้” นายชวนินทร์ กล่าว