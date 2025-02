SSPเผยความสำเร็จออกหุ้นกู้กรีนด์บอนด์ครั้งแรก นักลงทุนสนกว่า 2 เท่า

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เผยผลการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกมูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนกว่า 2 เท่า เตรียมนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมของบริษัทที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)













นายชยุตม์ หลีหเจริญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยการเสนอขายครั้งนี้นับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้กรีนด์บอนด์ครั้งแรกของบริษัทฯ รวมถึงมีการค้ำประกันโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นครั้งแรกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลกทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้กรีนด์บอนด์รวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ไว้เพียง 1,800 ล้านบาท โดยมียอดจองทะลุเกินเป้าหมายกว่า 2 เท่า ทำให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้อีก 200 ล้านบาท ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ EXIM BANK ที่ให้การสนับสนุนบริษัทในฐานะผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถขยายกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันได้เพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนตามปณิธานที่บริษัทตั้งไว้ รวมถึงยังขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทุกรายที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้”บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งค้ำประกันทั้งจำนวนโดย EXIM BANK อันความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “AAA” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มูลค่าออกหุ้นกู้รวม 1,200 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 5 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี และ ครั้งที่ 2/2568 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีค้ำประกัน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด มูลค่าออกหุ้นกู้รวม 800 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี 1 เดือน ที่อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี ผ่าน 6 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)สำหรับการออกเสนอขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ในครั้งนี้นั้น บริษัทมีความประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิมของบริษัทที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ของบริษัทในระยะต่อ ๆ ไป ซึ่งหุ้นกู้กรีนบอนด์ในครั้งนี้ ได้รับการรับรองจาก DNV (Thailand) Co., Ltd. ในฐานะผู้สอบทานอิสระ (Second Party Opinion Reviewer) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล Green Bond Principles ที่กำหนดโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) และมาตรฐานสากล ASEAN Green Bond Standards ที่กำหนดโดย ASEAN Capital Markets Forum (ACMF)