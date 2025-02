ไทยพาณิชย์ชู3กลยุทธ์รุกกลุ่มเวลธ์-ตั้งเป้าขึ้นแท่นอันดับ1ในปี69

กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจบริหารความมั่งคั่งทั่วโลก และประเทศไทยเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 6% โดยคาดการณ์ว่าในปี 2571 ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในไทยจะมีสินทรัพย์มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ไทยพาณิชย์มองเห็นถึงโอกาสจากการเติบโตของตลาดและจากการเป็นสถาบันทางการเงินอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ทำให้เราสามารถต่อยอดในการทำธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) และสามารถช่วยวางแผนการเงินให้กับลูกค้าได้เต็มรูปแบบและครบวงจร ที่สำคัญธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่สร้างการเติบโตให้กับธนาคารดังนั้น ธนาคารจึงวางเป้าหมายสำคัญ ในการเป็นธนาคารที่เป็นอันดับหนึ่งด้านธุรกิจบริหารความมั่งคั่งในประเทศไทย ภายในปี 2569 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ยอด AUA (Asset Under Advisory)ที่เติบโต Double Digit รวมถึงสินทรัพย์การลงทุนภายใต้ธีม Customer Centricity เติบโตกว่า 2 เท่า มีลูกค้า Active ด้านการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มกว่า 30% และสินทรัพย์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศเติบโตกว่า 180,000 ล้านบาท ขณะที่ยังคงสร้างความพึงพอใจของลูกค้า และรักษาผลตอบแทนสะสมที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าเหนือกว่าตลาดอย่างต่อเนื่อง"เป้าหมายของการขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนั้น เราวัดจาก 3 ต้ววัดด้วยกัน ได้แก่ ด้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการในส่วนของการลงทุน (Asset Under Advisory: AUA) ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Net Promoter Score: NPS)ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในอันดับ 2 และการบริหารภาพรวมพอร์ตโฟลิโอให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Portfolio Growth)ซึ่งเรามีการผสานการบริการทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษา ซึ่งมีที่ปรึกษาทั้งที่่เป็นพนักงานซึ่งจะเน้นในกลุ่มลูกค้าที่มีความซับซ้อนในการลงทุน และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สำหรับกลุ่มที่อยู่ในช่วงเริ่มการลงทุนหรือมีจำนวน AUA ไม่สูง เพื่อให้สามารถกระจายการไปในกลุ่มยังไม่เคยเข้าถึงในต้นทุนที่เป็นธรรม เพื่อต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่งที่มากขึ้นในอนาคตด้วย"ทั้งนี้ ธนาคารได้ยึด 3 กลยุทธ์หลักอันเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ได้แก่Customer Centricity:นำเสนอโซลูชันผ่าน 3 แนวคิดใหม่ ดังนี้ No Gain No Pay ไม่เก็บค่าธรรมเนียมหากมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถึงเป้าหมาย ซึ่งหลังจากเปิดตัวไป 1 กองทุน เมื่อปี 2567 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจนสามารถบรรลุเป้าหมายภายที่วางไว้ภายใน 1 เดือน 13 วัน จากที่ตั้งเป้าที่ 8 เดือน และเตรียมที่จะเปิดตัวอีก 1 กองทุนในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ ,แนวคิด Capital Protected Fund การลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ ลดการขาดทุนเงินต้น พร้อมผลตอบแทนที่สูงกว่าการเงินทั่วไป ด้วยยอดขายตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน กว่า 1 แสนล้านบาท และ Innovative Holistic Advisory Solution ออกแบบโซลูชันการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่ตรงตามความต้องการที่หลากหลายครอบคลุมกว่าการลงทุนHyper-Personalization: ตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยยกระดับประสบการณ์การบริหารความมั่งคั่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ารายบุคคล ผสานศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ในการดูแลลูกค้าอย่างตรงใจและไร้รอยต่อในทุกมิติและ Go Global:เปิดโลกการลงทุนสู่ตลาดโลก และยกระดับการให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ SCB WEALTH เข้ากับพันธมิตรระดับโลก อาทิ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ และล่าสุด จับมือ BlackRock ผู้นำทางการลงทุนระดับโลก ในการนำเสนอโซลูชันด้านการลงทุนภายใต้แนวคิด กองทุนผสมแนวคิดใหม่ ประกอบด้วยสินทรัพย์ดั้งเดิม และสินทรัพย์ทางเลือก"การบริหารความมั่งคั่งนั้น หากมองโดยรวมๆอาจจะเห็นถึงความแตกต่างได้ยาก แต่เมื่อเราได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าแล้วพบว่าสิ่งที่ลูกค้ามองหาจากธนาคารในการดูแลและบริหารความมั่งคั่งคือ ความจริงใจ ใส่ใจ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่ง และสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ในปีนี้เราจึงได้วางเป้าหมายธุรกิจบริหารความมั่งคั่งภายใต้แนวคิด “Your Success. Our Success.” ความสำเร็จของคุณ คือความสำเร็จของเรา โดยการนำเสนอโซลูชันด้านการบริหารความมั่งคั่งแบบองค์รวมโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ไปพร้อมๆกับผสานศักยภาพจากบริษัทภายใต้กลุ่ม SCBX และพันธมิตรชั้นนำระดับโลกกว่า 30 ราย เข้ากับขีดความสามารถในการให้คำปรึกษาในการนำเสนอโซลูชันบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า SCB WEALTH จำนวนกว่า 500,000 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ SCB PRIME, SCB FIRST และSCB PRIVATE BANKING ทั้งด้านเป้าหมายชีวิต และเป้าหมายด้านการลงทุน"