ตลท.ผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานบรรษัทภิบาล ตอกย้ำหน้าที่สำคัญบอร์ด-ผู้บริหาร-ผู้ลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จัด SET Sustainability Forum 1/2025 ภายใต้แนวคิด "Strengthening Market Confidence Through Audit Excellence" สอดรับมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ พร้อมผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง AC-CEO-CAEนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ "Strengthening Market Confidence Through Audit Excellence" ว่า การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทจดทะเบียน ด้วยการให้ความสำคัญกับระบบควบคุมภายใน ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือจัดให้มีเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ (Compliance Issue) เท่านั้น แต่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความสำคัญ (Tone at the top) และกำหนดเป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Issue) เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้มีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมในบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น Tone at the top จึงเป็นกลไกที่สำคัญมากนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ท่ามกลางความท้าทายของตลาดทุนโลก ทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และวิกฤตความเชื่อมั่น การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน คือกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการผสานความร่วมมือระหว่าง Audit Committee (AC), Chief Executive Officer (CEO) และ Chief Audit Executive (CAE) หรือที่เรียกว่า 'The Governance Trinity' จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นายพงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ย้ำถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ที่เริ่มบังคับใช้เมื่อปลายปี 2567 ซึ่งได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานสากล คำนึงถึงบริบทของตลาดทุนไทย และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง AC-CEO-CAE เพื่อมุ่งยกระดับการกำกับดูแลกิจการสู่การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน