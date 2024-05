MAGURO ขาย IPO หมดเกลี้ยง 34 ล้านหุ้น เตรียมเทรด mai 5 มิ.ย.นี้

คุณเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจใน MAGURO สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท พร้อมต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของ MAGURO โดยเงินระดมทุนที่ได้จะนำไปต่อยอดธุรกิจด้วยการขยายสาขาเพิ่ม และเปิดแบรนด์ใหม่ในปี 2567 ไม่น้อยกว่า 11 สาขา นอกจากนี้ ยังใช้ในการปรับปรุงสาขาเดิม ปรับปรุงครัวกลาง ทั้งในส่วนของแบรนด์ MAGURO, SSAMTHING TOGETHER และ HITORI SHABU อีกทั้งติดตั้งและปรับปรุงระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการขยายตัวของจำนวนสาขาในอนาคต และเก็บไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเสริมรากฐานให้ธุรกิจสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ "การให้มากกว่าที่ขอ (Give More)" ที่บริษัทยึดถือเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจเสมอมาคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า การเสนอขาย หุ้น IPO ของ MAGURO จำนวน 34.06 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็น 27.03% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 15.90 บาท ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี และขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นใน Brand Portfolio ที่โดดเด่นของบริษัท มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และผลประกอบการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของ MAGURO ทั้งรายได้และกำไร โดยในช่วงปี 64-66 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยสูงถึง 64.91% และกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 96.38% ต่อปี อีกทั้งบริษัทยังมีศักยภาพในการขยายธุรกิจอีกมาก จากการที่บริษัทยังมีสาขาที่น้อย และมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมองว่า MAGURO จะเป็นอีกหุ้นน้องใหม่ที่มีพื้นฐานดี และสามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้ในระยะยาวทั้งนี้ MAGURO เตรียมลั่นระฆังเข้าเทรดในตลาด mai ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นวันแรก หมวดธุรกิจ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในชื่อย่อหลักทรัพย์ "MAGURO" ใครที่เล็งไว้ก็เตรียมเคาะขวารัวๆ กันได้เลย!