"ยูไลท์ ดิจิตอล" จับมือ รพ.เอเซีย รุกตลาดความงาม

ยูไลท์ ดิจิตอล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ "ลีซ อิท" อัดแคมเปญจุใจฉลองครบรอบ 3 ปี แอป “Ulite” แพลตฟอร์มขายสินค้าแบบผ่อนชำระออนไลน์ หรือ Buy Now Pay Later แจก iPad Gen 10 เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการ หลังยอดดาวน์โหลดลูกค้าทะลักกว่า 9 แสนราย ล่าสุดรุกขยายฐานธุรกิจตอบโจทย์เทรนด์ความงามและสุขภาพ จับมือโรงพยาบาลความงามหลายแห่ง เพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้งานแอปฯ แบบผ่อนได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดทะลุ 1 ล้านรายปีนี้

















นางสาวสิตาพัชร์ นิโรจน์ธนรัฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT โดยบริษัท ยูไลท์ ดิจิตอล จำกัด เป็นผู้ให้บริการขายสินค้าแบบผ่อนชำระทางออนไลน์ หรือ Buy Now Pay Later (ชอปก่อน จ่ายทีหลัง) ผ่านแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชัน Ulite (ยูไลท์) เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันผ่อนสินค้า ยูไลท์ (Ulite) ได้จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 3 ปีแห่งความสำเร็จ แจก iPad Gen 10 จํานวน 3 รางวัล เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการ เพียงชอปสินค้าผ่านแอปพลิเคชันขั้นต่ำ 5,000 บาท ก็มีสิทธิลุ้นรับ iPad Gen 10 เดือนละ 1 รางวัล เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แอปพลิเคชัน “Ulite” ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มียอดดาวน์โหลดกว่า 900,000 ราย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย และคนวัยทำงาน ด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์และบริการต่าง ๆ กว่า 20,000 รายการ จากกว่า 300 แบรนด์ดัง ให้เลือกผ่อนชำระมากมาย เช่น ในกลุ่ม Gadget ความงาม ท่องเที่ยว แฟชั่น สัตว์เลี้ยง เกมมิ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า Home & Living ที่ผ่านมาได้สร้างความสำเร็จร่วมกับพาร์ทเนอร์รีเทลชั้นนำกลุ่มสินค้าไอที ต่างๆ เช่น istudio และ IT City สามารถเพิ่มยอดขายออนไลน์ให้กับพาร์ทเนอร์ได้ถึง 40% ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนสินค้าและบริการได้นาน 18 เดือน“เราตั้งใจทําธุรกิจนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการแบบแบ่งจ่ายโดยไม่จําเป็นต้องมีบัตรเครดิต ซึ่ง Ulite อยากให้คนไทยมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองผ่านการชอปของที่ชอบได้แบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน สะท้อนวิสัยทัศน์ที่ว่า Shop as U Like, Pay with Ulite ชอปแบบที่ใช่ จ่ายแบบที่ชอบ ด้วยแอปยูไลท์ ดังนั้นเราจึงขยายพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าผ่านแอป Ulite ของเรา” นางสาวสิตาพัชร์ กล่าวปัจจุบัน แอปพลิเคชันยูไลท์ (Ulite) มีผู้ดาวน์โหลดกว่า 9 แสนราย มีจุดเด่นคือ ผู้ใช้สามารถผ่อนสินค้าได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชัน โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิซื้อผ่อนสูงสุด 50,000 บาท ยิ่งผ่อนชำระค่างวดตรงเวลาก็จะได้เครดิตเพิ่มอีกตามพฤติกรรมการผ่อน และมีระบบแจ้งเตือนวันชำระเพื่อไม่ให้พลาดการจ่าย นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกรับสินค้าได้ทั้งจัดส่งถึงบ้าน (ส่งฟรีทั้งแอป) หรือจะเลือกรับสินค้าหรือใช้บริการที่สาขาพาร์ทเนอร์กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ และภายในสิ้นปี 2567 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าจะขยายฐานลูกค้าให้มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันกว่า 1 ล้านราย และจะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้ามากที่สุดล่าสุด “Ulite” ตอบโจทย์เทรนด์ความงามและสุขภาพด้วยการจับมือกับ โรงพยาบาลเอเซียเพื่อ ตอบโจทย์ลูกค้าด้านศัลยกรรมความงามครบวงจร โดยโรงพยาบาลเอเซียเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล JCI เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้ใช้บริการด้านความงามแบบผ่อนได้ โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนายแพทย์ทนงศักดิ์ ปัญญาวิรุฬห์โรจน์ ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมเอเซีย ผู้คร่ำหวอดในวงการศัลยกรรมตกแต่งกว่า 20 ปี ได้รับมาตรฐานสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งอเมริกา สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โรงพยาบาลเอเซียเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมผู้เข้ารับบริการให้มีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเอง โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการรับรองคุณภาพการให้บริการในระดับนานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลเอเซียมีมาตรฐานในระดับสากล ขอขอบคุณ Ulite ที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญของเรา ด้วยประสบการณ์และความสามารถในการนำเสนอข้อมูลถึงผู้รับบริการ และช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งของ Ulite รวมกับการให้บริการที่ได้มาตรฐานสูงจากโรงพยาบาลเอเซียทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการในระดับนานาชาติผ่านทางแอปพลิเคชันยูไลท์ได้”สำหรับลูกค้าที่ต้องการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน “Ulite” ผ่อนสินค้า ไม่ใช้บัตร สามารถสมัครได้ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานบริษัท พนักงานประจำ ข้าราชการ นักศึกษามหาวิทยลัยระดับ ป.ตรี โท เอก และอาชีพอิสระ สามารถดาวน์โหลดแอป ยูไลท์ (Ulite) ผ่านทาง App Store และ Play Store และสมัครสิทธิซื้อผ่อนได้ง่ายๆ ผ่านแอป หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.uliteshop.com หรือ Add line: @uliteofficial หรือ Facebook : UliteOfficial หรือ Instagram : ulite.official