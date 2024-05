SA แย้มครึ่งปีแรกผลงานสวย ตุนแบ็คล็อกเต็มมือ 7 พันลบ.

นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยถึง แนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากมีแผนการทยอยโอนโครงการ Landmark At MRTA Station ต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2567 ประกอบกับมียอดขายที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) อยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้ภายในปีนี้ประมาณ 68% อีกทั้งมีแนวโน้มการรับรู้รายได้ธุรกิจจากการให้บริการเพิ่มขึ้น ทำให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปีนี้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน"ในปีนี้เรามีความเชื่อมั่นว่าผลงานจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการสนับสนุนจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทฯที่เข้ามาเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการพักอาศัย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ ธุรกิจเกี่ยวกับ Spa & Wellness เป็นต้น" นางสาวรีย์ฐิตา กล่าวสำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีบริษัทฯ มุ่งเน้นธุรกิจโรงแรมและบริการ เพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ Recuring Business เป็น 15% ของรายได้บริษัทฯภายใน 5 ปี อีกทั้งอยู่ระหว่างการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อรองรับผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยในโครงการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเสริม เช่น บริการด้านการแพทย์ และเนอสซิ่งโฮมทั้งนี้ ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการ บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าของโครงการ ได้แก่ 1.ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบกิจการอยู่ทั้งหมด 5 ร้าน ได้แก่ ร้าน Marie Guimar ที่ Wyndham Bangkok Queen Convention Centre , ร้าน Pesto ที่ Ramada By Wyndham Bangkok Sukhumvit 87 , ร้าน Rosemary ที่Q-Box Hotel Bangkok Blossom , Rosemary Pharam9 และ ร้าน Kafeology Ratchakruในอนาคตบริษัทฯมีแผนเปิด Kafeology Rama 9 ที่ Landmark at MRTA Station 2.ธุรกิจพื้นที่เช่า โดยปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย Office & Commercial, Cloud Kitchen และ Self-Storage โดยในปี 2567 จะมีพื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจบริการเพิ่มขึ้น ที่โครงการ Landmark at MRTA Station 7,800 ตารางเมตร และจะเพิ่มขึ้นจากโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนธุรกิจโรงแรมจำนวน 5 แห่ง คาดว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางและการเปิดประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบ workation (work + vacation) ที่นักท่องเที่ยวสามารถทำงานไปพร้อมกับการพักผ่อนได้ สนับสนุนการเข้าพักระยะยาวมากยิ่งขึ้น และมีการกระจายตัวของลูกค้าค่อนข้างดี ทั้งในเอเชีย โดยเฉพาะ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย รวมถึงนักท่องเที่ยวยุโรป รัสเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ล่าสุดบริษัทฯ ยกทัพโครงการอสังหาฯ ออกบูธในงาน Siamese Asset Property Showcase ณ โรงแรม Chatrium Hotel Royal Lake Yangon โดยเป็นการโรดโชว์ครั้งแรกของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าและนักลงทุนชาวเมียนมาอย่างท่วมท้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตใหม่สำหรับผู้ที่สนใจและนักลงทุนในกลุ่มประเทศเป้าหมายใหม่อีกด้วย