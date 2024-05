maiA จัด "mai FORUM 2024 : มหกรรมรวมพลังคน mai" หนุนการเติบโตธุรกิจ SME

maiA ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai จัดงาน mai FORUM 2024 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 วันที่ 22 มิ.ย.นี้ พบ บจ. ใน mai ร่วมออกบูทกว่า 100 บริษัท สร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจให้ SME





นายวิรัฐ สุขชัย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้แนะนำธุรกิจ สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ กลุ่มนักลงทุน ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปและประการสำคัญซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจสมาคม คือการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สมาชิก และพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ให้เป็นต้นแบบธุรกิจ SME ในประเทศไทยนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากครบรอบ 25 ปีของตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ โดยครั้งแรกมีการจัดงานเมื่อปี 2557 ฉลองครบรอบ 15 ปี ตลาดหลักทรัพย์ mai มี บจ.ใน mai จำนวน 111 บริษัท และได้เข้า SET 18 บริษัท ปัจจุบันมี บจ. mai จำนวน 220 บริษัท และเข้า SET 56 บริษัทโดยตลอด 25 ปี ตลาดหลักทรัพย์ mai มีพัฒนาการทั้งในแง่ของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุน รวมไปถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น ทั้งมีการเตรียมความพร้อมให้ SME และ Startup ก่อนที่จะเข้า mai ผ่านทาง Live Exchange และ LiVE Platform ให้ความรู้ผู้ประกอบการโดยงาน mai FORUM 2024 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด "25 ปี ตลาดหลักทรัพย์ mai สร้างโอกาส และการเติบโต OPPORTUNITY X GROWTH" กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30-18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์โดยภายในงานพบผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน mai ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโอกาส และการเติบโตของธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่มาร่วมออกบูทกว่า 100 บริษัทรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยการเสวนา เช่น"From The MACRO to mai: ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ภาพรวมเศรษฐกิจไทย" โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรีนีตี้ วัฒนา และคุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO)"The Power of Mid-Small-Cap: ภาพรวมธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ของไทย" โดยประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)"Chance to Change: "โอกาส" สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก กลาง อยู่ตรงไหน?" โดยนายวีระพงษ์ ธัม ต้นแบบนักลงทุนเน้นคุณค่า และคุณธนายุทธ กังวานพณิชย์ เจ้าของเพจซั่มหุ้น"Real Cases: New Now Next" (After You & Forth Smart) โดย นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาฟเตอร์ ยู (AU) และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART)"Fresh Cases: ก้าวแรกสู่ mai" (MASTER & JPARK) โดย น ส.ลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) และนายสันติพล เจนวัฒนไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจนก้องไกล (JPARK)Fireside Chat หัวข้อ "Success Case: From mai to SET (จาก mai สู่ SET จนเป็นธุรกิจแสนล้าน)" โดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA)ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงกดไลก์กดติดตามเป็นแฟนเพจของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ