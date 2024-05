กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กฯสดใสยาว รับดีมานด์ทะลักดันตลาดโลกขยับ 15-20%

เทศกาลแจ้งผลประกอบการไตรมาสแรกผ่านไปแล้ว และบริษัทจดทะเบียนมีผลการดำเนินงานที่แตกต่าง และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นเดียวกัน และหากมองภาพอุตสาหกรรมเริ่มเห็นสัญญาณดีหลายส่วน ภาพชะลอซื้อทยอยผ่อนคลาย จากความกังวลดอกเบี้ยกำลังเข้าสู่ขาลงและการแข่งขันราคารถยนต์ EV มีสัญญาณบวกหลัง Tesla ทยอยปรับราคา Model Y ขณะด้านโทรคมนาคม ด้วย Data Center เป็นจุดที่คาดว่าการเติบโตค่อนข้างเสถียร ตามความต้องการใช้ข้อมูลทั่วโลก และสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนฯ สำหรับสมาร์ทโฟน ซึ่งกระแสเปลี่ยนผ่านสมาร์ทโฟนสู่ยุคใหม่เริ่มนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่อง จะนำมาสู่การเติบโตรอบใหม่ขณะที่ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น11.20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเพราะดีมานด์ตลาดเกาหลีพุ่ง ถือเป็นสัญญาณบวกและโอกาสเห็นการฟื้นตัวกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่งผลต่อราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ ค่อนข้างเคลื่อนไหวตามยอดส่งออกเกาหลีใต้และไต้หวัน หนุนหุ้นในกลุ่มฟื้นตัวรอบใหม่ ซึ่งผลงานไตรมาสแรกปีนี้ 3 บิ๊กคือ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คือบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ELTA , บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE และบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA เติบโตโดย DELTA มีกำไรสุทธิ 4,307.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดนี้ปีก่อนที่ทำไว้ 3,614,457 ล้านบาท และมีรายได้รวม 38,499.79 ล้านบาท ส่วน HANA มีกำไรสุทธิ 313.20 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ทำไว้ 266,490 ล้านบาท และมี รายได้ 6,501.42 ล้านบาท ขณะ KCE มีกำไรสุทธิ 515.38 ล้านบาท ลดลงจากงวดนี้ปีก่อนที่ทำไว้ 345.46 ล้านบาท และรายได้งวดนี้ 3,925.26 ล้านบาททั้งนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีมุมมองต่อหุ้นกลุ่มนี้ว่าผลงานไตรมาส 2 ปีนี้ จะฟื้นตัวและดีต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี เพราะดีมานด์กระแสAI มอง DELTA รับผลพวงค่าใช้จ่ายปีนี้ขยับเพิ่ม จะส่งผลให้ Margin ต่ำ ส่วน HANA ยอดขายโต สวนทางกำไรนิ่ง และ KCE รับผลดีสิทธิประโยชน์ BOI จะหนุนให้มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขณะนักวิเคราะห์ประสานเสียงให้ “ซื้อ” หุ้น KCE ขณะหุ้น HANA แนะนำให้ “ถือ” ส่วนDELTA เห็นต่างทั้งแนะให้ “ซื้อและขาย ”บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คาดแนวโน้มรายได้ไตรมาส 2 ของ DELTA จะฟื้นตัวเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เห็นสัญญาณลูกค้า EV Car ในยุโรปดีขึ้น ธุรกิจ Data Center จะเริ่มฟื้นตัวได้จากการที่ต้องอัพเกรดระบบ และ Infrastructure คาดยังฟื้นตัวได้ต่อ, อัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ดีขึ้น จากไตรมาสก่อน จากไม่มีการตั้งสำรองการปรับมูลค่ายุติธรรมวัตถุดิบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว คาดทำให้กำไรสุทธิฟื้นตัวขึ้นได้จากไตรมาสก่อน แต่ยังอ่อนตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน มองว่าตลาด EV Car และ Data Center จะฟื้นตัวได้ดีและ DELTA ได้ประโยชน์จากกระแสดีมานด์ รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเร่งตัวขึ้นปี 2567 ได้ดี จาก Cloud Update, Big Data ซึ่งมาควบคู่กับ Technical Fee ที่ DELTA ต้องจ่ายให้กับบริษัทแม่ ทำให้มองว่าปีนี้จะมี ค่าใช้จ่าย การบริหารและการขายต่อยอดขาย (SG&A to Sale) สูงขึ้น แต่ปัจจุบัน DELTA พยายามพัฒนาสินค้า High Power Solution ที่เกี่ยวข้องกับ AI เหมือนกัน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนรายได้ที่ต้องจ่าย Technical Fee ให้กับบริษัทแม่ลดลง เพื่อจะทำให้ SG&A to Sale ดีขึ้นได้ในอนาคต จึงปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นทยอย "ซื้อ"จากเดิม แนะ “ถือ”ให้ราคาพื้นฐาน 74.50 บาทบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด แนะนำเก็งกำไรหุ้น DELTA โดยให้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 67 บาท โดยมองว่าราคาหุ้นจะอยู่ในระดับน่าสนใจรอบใหม่ อยู่ที่ 60 บาทบวกลบ เพื่อลุ้นการเติบโต ของรายได้ในครึ่งหลังปีนี้ ขณะกำไรปกติไตรมาสแรกอยู่ 3.8 พันล้านบาท คิดเป็น 19% ของประมาณการทั้งปี 2567 ของฝ่ายวิจัยประเมินไว้ที่ 2.0 หมื่นล้านบาท เติบโต 17.5% จากปีก่อนบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า DELTA กำไรสุทธิไตรมาสแรก 4,300 ล้านบาท ลดลง 9% จากไตรมาสก่อน, เพิ่มขึ้น 19% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ต่ำกว่าคาด 7% ค่อนข้างน่าผิดหวัง แม้รายได้จะกลับมาฟื้นตัว แต่เผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากค่าบริการด้านเทคนิคที่ต้องจ่ายให้ Delta Taiwan และมีการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือกลุ่ม EV ให้สะท้อนตามราคาตลาด กดดัน Margin ซึ่งกำไรไตรมาสแรกคิดเป็น 20% ของประมาณการทั้งปี มีมุมมองระมัดระวังมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของอัตรากำไรขั้นต้น และแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่อาจยังสูงกว่าคาด อาจเป็น downside ต่อประมาณการปีนี้ คงราคาเป้าหมาย 70 บาท แนะนำ “ขาย”บล.หยวนต้า แนะนำ "TRADING"หุ้น HANA ให้ราคาเป้าหมาย 44.25 บาท/หุ้น หลังพบรายได้หลักในธุรกิจ EMS จะฟื้นตัวเทียบไตรมาสก่อน ขณะธุรกิจ IC ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ส่วนที่อ่อนแอคือธุรกิจ IC ในจีนและโรงงานในกัมพูชา ซึ่งเป็นสัดส่วนต่ำมากของกลุ่ม ขณะธุรกิจ PMS รายได้จะดีขึ้นเทียบไตรมาสก่อน คงประมาณการกำไรปกติปีนี้ที่ 2.0 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เทียบไตรมาสก่อน และราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 44.25 บาทต่อหุ้น อิง PER 19.5x หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต ขณะราคาหุ้นจะซื้อขายเกินค่าเฉลี่ยที่ 0.5SD หรือบวกลบ 55.00 บาทต่อหุ้นบล.กรุงศรี แนะนำ "NEUTRAL" หุ้น HANA ให้ราคาเป้าหมาย 38.50 บาท/หุ้น ซึ่งผู้บริหารของ HANA ยังคงมองภาพไตรมาส 2 แบบระมัดระวัง มองว่าอุปสงค์อาจจะยังเป็นเช่นเดียวกับไตรมาสแรก จึงเชื่อว่ากำไรจะลดลงอย่างมากเทียบปีก่อน แต่จะดีขึ้นเล็กน้อยเทียบไตรมาสก่อน คาดผลประกอบการจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งจากครึ่งปีหลังเป็นต้นไป จึงยังคงคำแนะนำถือ HANA และคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 38.50บาท เนื่องจากคาดว่ากำไรของบริษัทปี 2567 จะโตต่ำสุดในกลุ่มบล.เคจีไอ(ประเทศไทย) แนะนำ "Neutral" หุ้น HANA ให้ราคาเป้าหมาย 39 บาท/หุ้น คาดผลการดำเนินงานโดยรวมจะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง และมองว่าประมาณการกำไรของมี upside จำกัด ดังนั้นจึงยังคงคำแนะนำ “ถือ” โดยประเมินราคาเป้าหมายสิ้นปี 2567 ที่ 39.00 บาท อิงจากPER ที่17.0x และจากข้อมูลของ semiconductor Industry Association (SIA) ยอดขาย semiconductors โลกอยู่ที่ 4.59 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้น15% เทียบปีก่อนเนื่องจากยอดขายของ HANA มีสหสัมพันธ์กับยอดขาย semiconductors โลก จึงคาดว่ายอดขายของ HANA น่าจะฟื้นตัวตามบล.หยวนต้า แนะนำ "ซื้อ" หุ้น KCE ให้ราคาเป้าหมาย 46 บาท คาดยอดขายไตรมาส 2 ปีนี้ เติบโต 5% เทียบไตรมาสก่อนและ GPM ดีขึ้น 100-200bps และ มอง Order ฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาส 3 ขณะภาพ GPM ทั้งปีจะได้แรงหนุนจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ลดค่าไฟ ลดการใช้สารเคมีและลดจำนวนแรงงาน ขณะแรงกดดันทองแดงเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีนี้ 67 จึงคงประมาณการและคำแนะนำ “ซื้อ” อิงราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี2567 ที่ 46.00 บาทต่อหุ้น เชื่อราคาหุ้นคาดจะทยอยฟื้นตัวตามผลประกอบการ แต่เนื่องจากหุ้นปรับตัวในครึ่งหลังปี 2567บล.กรุงศรี แนะนำ "ซื้อ" หุ้น KCE ให้ราคาเป้าหมาย 45 บาท แม้ว่ากำไรของ KCE ในไตรมาสแรกปีนี้จะต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ แต่มองบวกกับการประชุมนักวิเคราะห์ เพราะแนวโน้มช่วงที่เหลือของปีนี้ยัง แข็งแกร่ง ยังคงคำแนะนำซื้อ โดยคงราคาเป้าหมายเอาไว้ที่ 45 บาท และยังคงเลือก KCE เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม เพราะคาดว่าผลประกอบการปีนี้ของ KCE จะเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม เนื่องจาก KCE ยังคงเป้าอัตราการเติบโตของรายได้ปี 2567 ไว้ที่ 4-7% และ คงเป้า GPM ไว้ที่ 25-26% มั่นใจว่ากำไรจะดีขึ้นต่อเนื่องเทียบไตรมาสก่อน ทั้งในปี 2567 และไตรมาส 3 เนื่องจากมียอด backlog เต็มมือ และเห็นคำสั่งซื้อยาวไปจนถึงกลางไตรมาส 3 ซึ่งบริษัทเห็นการฟื้นตัวของอุปสงค์และกลับไปอยู่ระดับปกติแล้ว,การคุมเข้มต้นทุนต่อไปอีกในไตรมาสต่อ ๆไปจนถึงสิ้นปีนี้ และจะได้อานิสงส์เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ BOI ที่เพิ่งได้รับอนุมัติช่วงกลางไตรมาส 2 ปีนี้ ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีลดลงจากนับจากปีนี้เป็นต้นไปบล.ทรีนีตี้ แนะนำ "ซื้อ" หุ้น KCE ให้ราคาเป้าหมาย 48 บาท คาดแนวโน้มไตรมาส 2-3 ปีนี้ จะเติบโตขึ้นทุกไตรมาส เพราะรายได้โต Margin เพิ่ม ซึ่งปรับราคาเป้าหมายเป็น 49 บาท PER ที่ 29 เท่า และปรับคําแนะนําขึ้นเป็น" ซื้อ" โดย 3 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับลดลง 6 % สะท้อนปัญหาการ Destocking ช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มกำไรจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2-3 ปีนี้ ซึ่ง KCE รายงานกําไรไตรมาสแรก 515 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 % เทียบปีก่อนและ 8% เทียบไตรมาสก่อน ดีกว่าตลาดคาดเป็นผลมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนกว่า 95 ล้านบาท ถ้าไม่นับรวมรายการดังกล่าวกําไรปกติที่ 421 ล้านบาททั้งนี้บล.เคจีไอ แนะนำ "Outperform" หุ้น KCE ให้ราคาเป้าหมาย 46 บาท/หุ้น คาดผลประกอบการจะยังดีในไตรมาสต่อ ๆ ไป จากยอดขาย และ อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงด้านต้นทุนน่าจะยังบริหารจัดการได้ คิดว่ากำไรปีนี้น่าจะโตได้ 20% ตามที่คาดไว้จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” และ คงราคาเป้าหมายสิ้นปี2567 ที่ 46.00 บาท อิงจากPER ที่ 29.0x ( ค่าเฉลี่ยในอดีต +0.25 S.D.) เนื่องจากยอดขายจะดีขึ้นโดยตั้งเป้าที่ 4% -7% ซึ่งยอดขายที่ลดลงในไตรมาสแรกเป็นเพราะความล่าช้าในการส่งสินค้าช่วงปลายไตรมาสแรกปี 67 ( ซึ่งจะจัดส่งไตรมาส 2 นี้ 1-3 ล้านดอลลาร์ฯ จากวันหยุดในปลายเดือนมีนาคม ทั้งนี้ จากสัญญาณที่ดีขึ้น และ backlog ที่มี (ยาวไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม) ผู้บริหารยังคงเป้าอัตราการเติบโตของยอดขายปี 2567 ไว้ช่วง 4%-7% ตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 25-26% และกำไรปี 2567F น่าจะโตได้ตามคาดที่ 20% เทียบปีก่อนบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ระบุว่า งบไตรมาส 2 ของ KCE คาดรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ยังมี Backlog HDI ค้างส่งอยู่ราว 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะทำ GPM ได้ดีขึ้นจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงกว่าไตรมาสแรกและไตรมาสนี้จะมีกำไรพิเศษจากการขายโรงงานเพิ่มเข้ามา ซึ่งถูกเลื่อนมาจากไตรมาสแรก คาดไตรมาส 2 มีกำไรปรับตัวดีขึ้นทั้งเทียบปีและไตรมาสก่อน ขณะสหรัฐฯประกาศขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าจากจีน เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ปัจจุบันการแข่งขันด้านราคาในอุตฯยานยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น ทุกคนในอุตฯต้องปรับตัวรวมไปถึง KCE ปีนี้ปรับ Product mix สัดส่วน HDI เพิ่มขึ้นจากความต้องการด้าน high technology ที่มากขึ้น และลดสัดส่วน PCB ลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และมีนโยบาย cost saving ซึ่งมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่มาทดลองใช้ จะทำให้ลดต้นทุนวัตถุดิบและสามารถลดต้นทุนแรงงานและค่าไฟได้ตามกันและทำเคมีเอง คาดไตรมาส 2 ต้นทุนการผลิตจะลดลงได้แต่ช่วงครึ่งหลังปี67 ยังมีปัจจัยที่กระทบด้านต้นทุนจากราคาทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้นและนโยบายขึ้นค่าแรงอย่างไรก็ดี ฝ่ายวิเคราะห์มองทิศทางดอกเบี้ยของ ECB คาดอาจปรับลดลงช่วงครึ่งปีหลัง จะทำให้ sentiment ของ KCE ดีขึ้น เนื่องจากสัดส่วนรายได้มาจากยุโรปกว่า 47% คาดรายได้ทั้งปี 67 ที่ 17,233 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,014 ล้านบาท ประเมินราคาหุ้น โดยใช้ P/E +1STD เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่เฉลี่ย 29.8 เท่า ราคาพื้นฐาน 50.75 บาท/หุ้น คงคำแนะนำ "ซื้อ"