EA เซ็น MOU จ.หนองบัวลำภู โครงการ “Energy Storage Hub for All”

พลังงานบริสุทธิ์ เซ็นเอ็มโอยูกับ จ.หนองบัวลำภู โครงการ Energy Storage Hub for All บริหารจัดการพลังงานสะอาดลดต้นทุนพลังงานแบบครบวงจร หนุนนโยบายรัฐผลักดันไทยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions) ใช้หลักความยั่งยืนยกระดับให้จังหวัดหนองบัวลำภูในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการรณรงค์และขยายผลได้ต่อไป

นาวาโทปริญญา รักวาทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอ ฟูทูร่า จำกัด บริษัทในกลุ่ม บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดหนองบัวลำภู ในโครงการ Energy Storage Hub for All โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการกับเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบตเตอรี่ 2.เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล รวมทั้ง เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดภาระต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่จังหวัดหนองบัวลำภู และ 3.เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ลดภาระด้านพลังงานของทางราชการ ด้วยวิธีการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นโครงการนำร่องและขยายผลไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู อีกทั้งบริษัทจะช่วยสนับสนุนการให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้เกิดความสนใจในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ในด้านการใช้งาน การคำนวณผลประหยัดเชื้อเพลิง รวมไปถึงประโยชน์ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งต่อหน่วยงานและภาคสังคมของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายภิญโญ ศรีตุลานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รอยัล กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ผู้พัฒนาโครงการเข้าร่วมด้วยบมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาด้านพลังงานสะอาดทั้งด้านพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนจาก Biofuel แบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้รับเกียรติจากจังหวัดหนองบัวลำภู ในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบบูรณาการที่เหมาะสม ตามแนวทางการดำเนินงาน Zero Emission และคำประกาศของรัฐบาลไทยที่ระบุว่า “ประเทศไทยจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นการยกระดับให้ภาคการเกษตรภายใต้จังหวัดหนองบัวลำภู ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการรณรงค์และขยายผลได้นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า “จังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 5 ปี ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม โดยการนํานวัตกรรมมาสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้ การใช้พลังงานทางเลือกเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา 5 ปีของจังหวัด ซึ่งกำหนดในเรื่องเกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว โดยเรื่องพลังงานเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากจะเป็นตัวสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างมากในอนาคต การสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู สอดคล้องให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู และ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ร่วมกันพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ โดยจะใช้ทรัพยากร และ/หรือองค์ความรู้ รวมถึงเครือข่ายของทั้งสองฝ่ายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่าย โดยสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลมุ่งเน้น เป็นโครงการต้นแบบในการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้า และลดภาระต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าภายในจังหวัด เป็นโครงการ นำร่องและขยายผลไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป” นายสุวิทย์ กล่าวปิดท้ายในเบื้องต้นระบบบริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบบูรณาการ จะหมายรวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) จากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อการใช้ในครัวเรือนทั้งหน่วยงานราชการ บ้านเรือนประชาชน ด้านอุตสาหกรรมขยายผลไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานสะอาด นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการพลังงานสะอาด ลดต้นทุนพลังงานแบบครบวงจรให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสทางเศษฐกิจที่มีเสถียรภาพในระยะยาว ตลอดจนผลักดันไทยมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างความสมดุลทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป