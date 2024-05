กสิกรฯเดินหน้าปล่อยกรีนโลนตามเป้าแสนล.-ภาพรวมสินเชื่อยังแผ่ว

กล่าวในงานสัมมนา "EARTH JUMP 2024 THE EDGE OF ACTION เจาะลึกครบทุกมิติ ก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ" ว่า ธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่ิเนื่อง โดยเราเริ่มจากตัวเองด้วยการตั้งเป้าหมายในส่วนขององค์กรที่จะเป็น Net Zero ในปี 2030 และมีพอร์ตสินเชื่อเป็น Green 100% ในปี 2065 จากปัจจุบันธนาคารมียอดปล่อยกู้สะสม Green Loan ที่ 73,397 ล้านบาท และคาดว่า ณ สิ้นปีนี้ที่ 100,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ 200,000 ล้านบาทในปี 2030"ผู้ประกอบการมักจะมองว่า การลดโลกร้อนเป็นเรื่องที่สวนทางกับการทำธุรกิจ แต่จริงๆแล้ว หากสามารถทำได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่องแล้วจะเป็นสิ่งที่ทำได้และเอื้อประโยชน์ต่อกันทั้งกับธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม โดยธนาคารกสิกรไทยจะโฟกัสที่จะ Take Action คือทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงแค่แผนหรือฉาบฉวย รวมทั้งทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ในระยะสั้น ต้องทำไปเรื่อยๆ แล้วก็ทำไปเรียนรู้ไป เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมและเป็นไปอย่างยั่งยืน"สำหรับช่วง 4 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา สินเชื่อยังเติบโตได้น้อย ประเมินทั้งปีน่าจะโตในระดับที่สอดคล้องกับจีดีพีของไทยที่คาดไว้ 2.6% ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ของธนาคารเริ่มนิ่ง เนื่องจากตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ชะลอการปล่อยกู้สินเชื่อบุคคลและสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันให้กับลูกค้าทั่วไปแต่จะปล่อยกู้เฉพาะกลุ่มที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารเพื่อดูแลคุณภาพหนี้ ส่วนสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างสินเชื่อบ้านนั้นจะเน้นกลุ่มที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรือกลุ่มบ้านราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป รวมถึงหันมาเน้นธุรกิจกลุ่ม Wealth มากขึ้น"สินเชื่อแบงก์ปีนี้ เสมอตัวก็นับว่าดี ใครโตได้ถือว่าเก่ง ซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามทึ่ธปท.พยายามสื่อสารมาโดยตลอดว่าหนี้ครัวเรือนของเราสูงเกินไป จากระดับที่ไม่น่าเกิน 80% ในเมื่อมาถึงระดับกว่า 90% สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบงก์จะปล่อยสินเชื่อได้ยากแล้ว พื้นที่ๆจะปล่อยมันมีน้อยลง ดังนั้น ในช่วงนี้ก็อยากปล่อยกู้ลูกค้าเดิมทึ่เรารู้จักกันแล้วก่อนดีกว่า ขณะเดียวกันก็พยายามเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวังโดยไม่ได้เลือกกลุ่ม เพราะในกลุ่มที่แย่ก็ยังมีลูกค้าที่ดี ในกลุ่มที่ดีก็มีลูกค้าที่แย่อยู่เช่นกัน"ส่วนธุรกิจในต่างประเทศก็เช่นกัน จะยังคงไม่เน้นการปล่อยสินเชื่อเป็นหลัก เพราะแต่ละประเทศที่เข้าไปก็มีธนาคารท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่จะเน้นในด้านที่ธนาคารมีความชำนาญ อาทิ ธุรกิจ Payment , K Plus ,ธุรกิจกลุ่มมั่งคั่ง และธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นส่วนกระแสข่าวสื่อต่างประเทศนำเสนอข่าว รัฐวิสาหกิจจีนเตรียมเข้าเจรจาเพื่อถือหุ้น 49% ในเหมืองโปแตชกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)(ITD)นั้น นางสาวขัตติยากล่าวว่า หากเป็นไปตามกระแสข่าวดังกล่าว มองว่าเป็นผลดีต่อ ITD ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีกระแสข่าวดังกล่าว ธนาคารยังมองเชิงบวกต่อธุรกิจITDเพราะมีศักยภาพ ที่ผ่านมาธนาคารเจ้าหนี้หลักได้มีการสนับสนุนทางการเงินกับITDช่วงที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ITDดีขึ้น พร้อมกับรอดูแผนธุรกิจITD ที่จะทำขึ้นมาใหม่กรณีของบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK)ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้จำนวน 4 รุ่น กว่า 5,264.10 ล้านบาทนั้น ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนขอวกฎหมายต่อไป โดยธนาคารพร้อมที่จะทำตามหน้าที่ของตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างเต็มที่ ขณะที่ในสถานะเจ้าหนี้ก็จะต้องรอกำหนดการยื่นแผนฟื้นฟูของบริษัทต่อเจ้าหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้