COCOCO เผย Q2 ผลงานสดใส จ่อเปิดตัว New Packaging

ไทย โคโคนัท แย้มผลงานในไตรมาส 2 สดใสต่อเนื่องตามฤดูกาลและสภาพอากาศร้อน ทำให้ยอดขายน้ำมะพร้าวเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเตรียมเปิดตัว New Packaging (Slim can - PET ) ครองตลาดปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงบุกตลาดออนไลน์ สร้างการเติบโตของแบรนด์

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์ว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2567 น่าจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามฤดูกาล และช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะพร้าวมียอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัว New Packaging อย่างรูปแบบแพกเกจ Slim can และ PET เพื่อขยายกลุ่มตลาดปัจจุบัน และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่รวมถึงช่องทางออนไลน์ โดยคาดว่าจะได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคขณะเดียวกัน ในไตรมาส 2/2567 บริษัทย่อยของ COCOCO นำโดยบริษัท ไทย ออซัม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและแมว จากวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานสากลและผลิตด้วยการใช้นวัตกรรมที่หลากหลายที่มุ่งเน้นการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพแก่สัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้า Moochie ยังมีการออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างผลิตภัณฑ์ Superfood bite Kibble Tuna premium และ Brand VetMoo+ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนต่อการเติบโตของบริษัทภาพรวมของ COCOCO ที่ผ่านมานั้น มีการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และมีสำรวจตลาดอยู่เสมอ เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงมีการเข้าร่วมการจัดงานแสดงสินค้าผู้บริโภคชั้นนำทั่วโลก โดยในไตรมาสนี้จะมีเข้าร่วมงาน Thai Fex ที่ประเทศไทย และงาน Seoul Food ที่ประเทศเกาหลีสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2567 (งวด 1 ม.ค.-31 มี.ค.2567) บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 203.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.39% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 66.90 ล้านบาท และมีบริษัทมีรายได้รวม 1,397.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.18% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 861.76 ล้านบาท โดยเป็นไปตามรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด Economy of Scale ของกำลังการผลิต รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกประเภทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเนื่องจากบริษัทสามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายได้ทุกช่องทางการตลาด