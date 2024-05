บล.ธนชาตชี้การลงทุนช่วงครึ่งปีหลัง 2567 เป็น "โอกาส" ในการลงทุนจากหลายปัจจัยบวก

นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล Head of Retail Strategy และ Investment Strategist บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เผยถึงสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ขณะนี้ว่าการลงทุนใน SET ในช่วงที่ผ่านมา แม้มูลค่า (valuation) "ไม่แพง" แต่สร้างผลตอบแทนไม่ดีนัก เพราะเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมีเพียงเครื่องยนต์เดียวคือภาคการท่องเที่ยว สะท้อนให้เห็นจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำเพียง 1.9% ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมบวกถือว่าเป็น "โอกาส" ในการลงทุนมากทีเดียว เพราะนอกจาก valuation ที่อยู่ในระดับต่ำแล้ว เรายังเห็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้ จากนักท่องเที่ยวที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาล ทำให้การลงทุนภาครัฐที่หายไปตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากลับมาทำงานอีกครั้ง มาตรการ Digital Wallet ปลายปี 2567 ภาคการส่งออกที่น่าจะฟื้นตัวได้ตามภาคการผลิตของโลกที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และธนาคารกลางหลายแห่งจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยตั้งแต่กลางปีนี้-ปลายปีนี้ เป็นต้นไปกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีรายได้อิงกับการบริโภค การลงทุนภายในประเทศ และการท่องเที่ยว จะมีกำไรเติบโตได้ดี และเป็นกลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่เหลือของปีนี้ ได้แก่ CPALL CPN CBG AOT AMATA WHA CK STEC และ MTC ขณะที่กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่าง BDMS และ BH เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวที่ได้รับผลบวกจากจำนวนผู้ป่วยต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มสังคมสูงวัยในประเทศนอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงในหุ้นแล้ว ยังเห็นโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) ที่ให้อัตราผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยสูง 12% ถึง 20% ด้วยเช่นกันทั้งนี้ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวนในปัจจุบัน หลักทรัพย์ธนชาตได้ใช้จุดแข็งของบริษัทผลิตบทวิเคราะห์เชิงลึกที่ทันต่อสถานการณ์ และทีมนักวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าของบริษัท โดยล่าสุด หลักทรัพย์ธนชาต ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ผู้มีผลงาน Outstanding 3 รางวัล จากเวที IAA Best Analyst Awards 2023 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ได้แก่ น.ส.พิมพ์ผกา นิจการุณ นักวิเคราะห์ผู้มีผลงาน Outstanding ประเภทนักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน น.ส.สรัชดา ศรทรง ประเภทกลุ่มธุรกิจการเงิน และ น.ส.ยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ ประเภทกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงผลงานด้านงานวิเคราะห์ที่โดดเด่นและผลิตงานบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ"บริษัทขอขอบคุณลูกค้าและนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมนักวิเคราะห์ของบริษัทมาโดยตลอด รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาศักยภาพของทีมงานนักวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้ลูกค้า ด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความซื่อสัตย์ในอาชีพการงาน และความเป็นมืออาชีพ ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของหลักทรัพย์ธนชาตที่ต้องการ "สร้างอิสรภาพทางการเงินให้นักลงทุน" (To make financial freedom a reality)" นายอดิศักดิ์กล่าว