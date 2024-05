Merkle Capital คาดตลาดคริปโตพักตัวหลังฮาล์ฟวิ่ง แนะจับตากระแส Ethereum ETF

1) Final deadline แรกของ Ethereum spot ETF



3) TVL ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม Ethereum ecosystem

นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดคริปโทฯ ว่ายังมีเทรนด์ที่สามารถเติบโตได้สูงโดยเฉพาะ Bitcoin ในระยะกลางถึงระยะยาว ขณะที่ในระยะสั้น Ethereum Ecosystem เป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองในเดือนพฤษภาคม ด้วยเหตุผลดังนี้เดือนพฤษภาคม มีเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามองคือ Final Deadline ของ Ethereum Spot ETF ทั้งหมด 3 ราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายการอื่นที่จะพิจารณาอนุมัติในอนาคต หากวิเคราะห์ร่วมกับช่วงที่ Bitcoin Spot ETF ได้รับการอนุมัติ พบว่าราคาของ $BTC ปรับตัวสูงขึ้นจนถึงวันที่ประกาศอนุมัติ ทำให้ $ETH มีโอกาสปรับตัวขึ้นจนถึงช่วงวันที่ 23 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ต้องวิเคราะห์ร่วมกับโอกาสในการอนุมัติที่จะเกิดขึ้น หากแนวโน้มเป็นไปในทางปฏิเสธจะส่งผลเสียต่อราคา $ETH อย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ Ethereum Spot ETF ถัดมาเป็นการวิเคราะห์โอกาสในการอนุมัติที่จะเกิดขึ้น จุดต่างสำคัญของ Bitcoin และ Ethereum Spot ETF คือ Proof of Work และ Proof of Stake โดยสถานการณ์ปัจจุบัน ความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า SEC จะอนุมัตินั้นต่ำลงในเดือนมีนาคมและเมษายน แต่ยังสูงกว่าปี 2023 ที่ผ่านมา (อ้างอิงจาก Discount or Premium to NAV Chart ของ ETHE) รวมถึง Blackrock ได้ยื่นฟอร์ม 19b-4 ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจสอบ Ethereum Spot ETF ดังนั้น Merkle Capital จึงพิจารณาว่าโอกาสอนุมัติยังคงสูงโดยเฉพาะรายการของ Blackrockจากปัจจัย Ethereum Spot ETF ที่มีโอกาสถูกอนุมัติ ทำให้เม็ดเงินบางส่วนไหลเข้าสู่กลุ่ม Ethereum Ecosystem อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่ม Layer 2 ที่มี Total Value Lock (TVL) เพิ่มขึ้นในระยะสั้น โดยมีปัจจัยเสริมคือการเก็งกำไร Airdrop กับบล็อกเชน Layer 2 ที่ยังไม่มี Token เป็นของตนเอง ดังนั้น Ethereum Ecosystem จึงเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองและมีโอกาสเติบโตสูงในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะ Ethereum และกลุ่ม Layer 2นายมานะ คานิโยว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านพัฒนาธุรกิจและพาณิชย์ บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เริ่มต้นเดือนนี้วันที่หนึ่งก็มีให้เห็นในเรื่องของ Sell in May and Go Away โดย Bitcoin ถูกเทขายทำกำไรไปพอสมควร เหตุผลเบื้องหลังอาจมีหลากหลายปัจจัยแต่การประชุมล่าสุดของ FED เกี่ยวกับ FOMC ก็มีการพูดชัดเจนว่าคงจะยังไม่ลดดอกเบี้ย ซึ่งดูจากตัวเลขแล้ว โอกาสที่จะลดในปีนี้อาจจะเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวและคงไม่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งที่สหรัฐด้วย ทำให้เป็นแรงกดดันสำหรับสินทรัพย์ประเภทนี้ ยังไงก็ตามอาจจะเป็นโอกาสซื้อสำหรับนักลงทุนที่รอจังหวะมา อีกเรื่องที่น่าสนใจคือการอนุมัติ BTC และ ETH Spot ETF ของทางฝั่งฮ่องกง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาด