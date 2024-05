ดีลอยท์จับมือ SME D BANK เดินหน้าโครงการปั้น SMEs-Startups สู่ตลาดทุน

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ Audit & Assurance Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้รับเกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ Acceleration Program - Road to LiVE 2024 รุ่นที่ 2 หรือเส้นทางเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับดีลอยท์ ประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK) และบริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด (LiVE) จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมความพร้อมที่สำคัญให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม (SMEs) และสตาร์ตอัปไทย (Startups) ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดทุน “LiVE Exchange” เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ โดยหวังให้บริษัทเหล่านี้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป“ความร่วมมือครั้งนี้ ดีลอยท์ได้ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้ SMEs และ Startups ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และสามารถระดมทุนผ่านกลไกตลาดทุนได้ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำตั้งแต่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานจากธุรกิจครอบครัวสู่ธุรกิจมหาชน การทำแผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และกำหนดการควบคุมภายใน ทั้งประเด็นทางกฎหมาย การวางแผนภาษี การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนด การสร้างความสนใจจากนักลงทุน” นายชวาลา กล่าวทั้งนี้ ดีลอยท์ยังมีส่วนร่วมประเมินผลผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่เข้าร่วมโครงการให้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ “CMDF” ในสัดส่วนราว 75% ของค่าใช้จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80% ของกิจกรรม Workshop สามารถส่งรายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้เชียวชาญแนะนำ สำหรับส่วนงานที่ยังไม่พร้อมแต่สามารถระบุเวลาในการปรับปรุงให้ชัดเจนมีโอกาสที่จะได้รับทุนสนับสนุนเช่นกันด้านนายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D BANK) กล่าวว่า โครงการ Acceleration Program - Road to LiVE 2024 รุ่นที่ 2 นับเป็นความร่วมมือระหว่าง SME D BANK กับดีลอยท์ ประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เข้าร่วมและผ่านการอบรมในโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 22 บริษัท และจากความสำเร็จของโครงการแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้คู่ค้าและพันธมิตรที่ต่อยอดความร่วมมือระหว่างกัน (Synergy) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน รวมถึงได้สร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอแผนธุรกิจต่อ Private Equity Trust Fund ของ SME D Bank และเข้าสู่กระบวนการร่วมลงทุน จำนวน 3 บริษัทสำหรับโครงการ Acceleration Program - Road to LiVE 2024 รุ่นที่ 2 มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567-มิถุนายน 2568 โดยเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางขึ้นไป โดยธุรกิจประเภทผู้ให้บริการ ต้องมีรายได้อยู่ระหว่าง 51-300 ล้านบาทต่อปี และธุรกิจประเภทผู้ผลิต ต้องมีรายได้อยู่ระหว่าง 101-500 ล้านบาทต่อปี ส่วน Startups ต้องมี Venture Capital / Private Equity ร่วมลงทุน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นี้ โดยต้องเป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ตลาดทุน มีนโยบายและแผนธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการภายใน ระบบงานที่สำคัญ (Enterprise System) รวมถึงความพร้อมของข้อมูลทางการเงิน เพื่อสามารถจัดทำระบบการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้พัฒนาธุรกิจและเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ เสริมความรู้ในการเตรียมความพร้อม และพัฒนาระบบงานที่สำคัญ 2.ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ (Coaching) ตรงตามความสนใจของผู้ประกอบการ 3.ต่อยอดเครือข่ายธุรกิจ (Networking) และ 4.จำลองการนำเสนอ (Pitching) และรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนตัวจริงนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ซึ่งได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างอนาคตสำหรับทุกภาคส่วน รวมถึงการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่าน LiVE Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต พัฒนาขีดความสามารถในมิติต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน ซึ่งโครงการ Acceleration Program - Road to LiVE รุ่นที่ 2 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าของธุรกิจ และบุคลากรในระดับบริหารทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายและแผนระดมทุนในอนาคต ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจ กลไกการระดมทุน และขั้นตอนเตรียมความพร้อมต่างๆ เช่น ระบบงานด้านบัญชีการเงิน ระบบบริหารการจัดการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้ธุรกิจ โดยหวังให้บริษัทเหล่านี้ได้พัฒนาและเติบโตเป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) อย่างมีคุณภาพต่อไป”