SCOPEเปิดตัว ACQUA กูรูไลฟ์สไตล์อยู่อาศัยเติมเต็มระบบนิเวศด้านบริการ

ภายใต้แนวคิด “Life at its Finest” ได้แก่ 1. ทำเลที่หายากและมีศักยภาพ (Finest Location) 2. การออกแบบที่พิถีพิถัน (Finest Design) 3. ความเป็นส่วนตัวอย่างสูงสุด (Finest Privacy) โดยเฉพาะในเรื่องที่ 4. บริการและสาธารณูปโภคที่เหนือระดับ (Service & Facility) และยังมีความตั้งใจที่จะส่งมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง ACQUA ยังได้สร้างต้นแบบ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางโครงการที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ สามารถสร้างรายได้กลับสู่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการวางแผนเรื่องสาธารณูปโภค และพื้นที่ส่วนกลางที่ชาญฉลาดและเป็นระบบและสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้กับโครงการ โดยไม่ต้องมีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มเติมจากอัตราค่าส่วนกลางรายปีที่โครงการกำหนดไว้ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยโดยโครงการภายใต้SCOPE COLLECTION มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ลูกบ้านสามารถเลือกใช้บริการส่วนกลางเพิ่มเติมได้ตามการใช้งานจริง อาทิ การเช่าห้องStorage สำหรับเก็บของหลากหลายขนาด พร้อมระบบรักษาความสะอาดที่ได้มาตรฐาน”

นาย

เผยว่าด้วยเหตุนี้ เราจึงได้มีโดยทั่วไปที่ยังขาดงานบริการที่ครบครัน และเพิ่มความสะดวกสบายในระดับหรูหราเพื่อสนองความต้องการลูกค้าระดับA-Listของเรา นอกจากนี้ ‘ACQUA’ ยังรับหน้าที่ในการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษที่ตามวาระและโอกาสที่แตกต่างกันไปภายในโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกบ้านเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ, เช่นปีใหม่ วันเด็กMovieNight เมนูอาหารตามฤดูกาล เวิร์คช็อปต่างๆ ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมที่มอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกบ้านผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรด้านไลฟ์สไตล์ชั้นนำโดยทั้งหมดนี้เป็นระบบบริหารจัดการไลฟ์สไตล์ให้กับลูกบ้านของสโคปที่ยากต่อการเลียนแบบเพราะSCOPE Collection มีโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งเรื่องของการวางผังโครงสร้างระบบอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมสรรพ ตลอดจนกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจะช่วยเติมเต็มการใช้ชีวิตให้Go above and beyond ได้ในหลากหลายมิติ เปรียบเสมือนHardwareล้ำสมัยที่ต้องการsoftware อันแข็งแกร่งเพื่อช่วยรีดประสิทธิภาพการทำงานให้ออกมาได้เต็มที่