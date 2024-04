SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Guardrails AI มุ่งพัฒนา AI

กล่าวว่า ความก้าวหน้าของ generative AI ได้ผลักดันให้เกิด mass enterprise adoption ในฐานะที่ SCB 10X อยู่ในเครือ SCBX กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำที่มุ่งมั่นสู่การเป็น AI-first Organization เราเข้าใจดีถึงความสำคัญของ AI ต่อการขับเคลื่อน value ในองค์กรได้ แต่เพื่อเข้าถึงผลลัพธ์ที่เรามุ่งหวังจากการใช้ generative AI เราจำเป็นต้องเข้าใจข้อจำกัดและความเสี่ยงที่มีอยู่ในเทคโนโลยีนี้ เช่น Large Language Model (LLM) อาจประมวลผลไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดได้ และจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดเหล่านี้ เราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Guardrails AI เสมือนผู้ปฏิวัติวงการ AI ช่วยปลดล็อกให้บริษัทต่างๆ สามารถพัฒนา AI ที่เป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทนั้น เราเชื่อว่า Guardrails AI จะเป็นสูตรมาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรม AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรม และขับเคลื่อนนวัตกรรม AI ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด”นอกจากนี้ Guardrails AI ยังได้เปิดตัว Guardrails Hub แพลตฟอร์ม open-source ที่เปิดโอกาสให้ developers สามารถสร้าง แบ่งปัน และใช้ validators เป็น “เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์” ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI โดยปัจจุบัน Guardrails Hub มี pre-built validators มากกว่า 50 รายการ ซึ่งถูกนำเสนอและรวบรวมโดยชุมชน developers รวมถึงจากทีม SCB 10X R&D ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนา "ไต้ฝุ่น (Typhoon)” ชุด open-source โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะ (Large Language Model optimized for Thai language) ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือ LLM ภาษาไทยอื่นๆ ในตลาด ณ ปัจจุบัน โดย validator ที่ SCB 10X ได้ร่วมสนับสนุนให้กับ Guardrails Hub จะเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบผลลัพธ์ที่ถูกสร้างจาก LLM เพื่อเพิ่มความแม่นยำในทางภาษามากยิ่งขึ้น"การร่วมลงทุนของ SCB 10X ในรอบ Seed Round และการร่วมสนับสนุน Guardrails Hub ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ SCB10X ในการศึกษาพัฒนานวัตกรรมด้าน AI เพื่อผลักดันให้กลุ่ม SCBX บรรลุเป้าหมายการเป็น AI First Organization รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในภารกิจของ Guardrails AI ในการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม AI ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย ตลอดจนความเชื่อมั่นในแนวทาง open-source เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม AI ไปข้างหน้า"