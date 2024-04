SMARTปฏิวัติวงการนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัย ชู 3 กลยุทธ์สร้างการเติบโต รุกหัวเมืองทั่วปท.

"สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์" งัด 3 กลยุทธ์ ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลังพันธมิตร และเสริมรากฐานการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืน ยกระดับการดูแลลูกบ้าน ตอกย้ำความเป็นผู้นำ พร้อมรุกขยายฐานไปยังหัวเมืองทั่วประเทศ

บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำด้านการบริหารนิติบุคคลในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์มากว่า 27 ปี บริหารโครงการทั่วประเทศมากที่สุดกว่า 459 โครงการ ทั้งโครงการที่เป็นหมู่บ้าน 346 โครงการ และคอนโด 113 โครงการ ดูแลลูกบ้านมากกว่า 225,000 หลังคาเรือน มากถึง 570,000 คน และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับรอง ISO 41001:2018 Facility Management ของประเทศไทย เปิดแผนธุรกิจปี 2567 รีดีฟายน์การบริหารนิติบุคคล ชู 3 กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน ด้วยแนวคิด “ความอุ่นใจ ไร้กังวล” ยกระดับการดูแลลูกบ้านขั้นกว่า ด้วยการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ การอยู่อาศัย ยกระดับพันธมิตรอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง และเสริมรากฐานการเติบโตของธุรกิจมุ่งสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ริเริ่มสร้างหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษา ผลิต บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและตรงสายอาชีพ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัย ตั้งเป้าปูพรมกว่า 515 โครงการ ขยายฐานทั่วประเทศ คาดรายได้เพิ่มขึ้น 21%





-SMART คัดสรรพันธมิตรที่มีคุณภาพเข้ามาเพื่อการดูแลลูกบ้านแบบขั้นกว่า สามารถซัพพอร์ตลูกบ้านได้ครอบคลุมทุกกลุ่มไลฟ์สไตล์ผ่านการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำกว่า 60 แบรนด์ อาทิ ธนาคารกรุงศรี, 7-Eleven, LINE MAN, ALive Powered by AIA และ Tops Online พร้อมมอบสิทธิพิเศษรวมมูลค่ากว่า 49 ล้านบาท จากยอดจำนวนที่ลูกบ้านรับสิทธิ 15,000 Redemptions และจัดเต็มกับพาร์ทเนอร์บริการเรื่องบ้าน ที่มีมากถึง 23 คู่ค้า และมียอดการสั่งซื้อสูงถึง 23,000 ออเดอร์ รวมมูลค่ากว่า 28 ล้านบาท อีกทั้งยังมีพันธมิตรซัพพอร์ตระบบการทำงานในหลายส่วน เช่น ระบบของวิศวกรรม ระบบด้านความปลอดภัย ระบบเรื่องของ data หรือเทคโนโลยี ระบบการเงิน เป็นต้น เพื่อการบริการนิติบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ





3.เสริมรากฐานการเติบโตของธุรกิจมุ่งสู่อนาคตอย่างยั่งยืน (Enabling Long Term Business Growth) ด้วยแนวคิด People Sustainability, Energy Saving และ Platform Enhancement





กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SMART) เปิดเผยว่า “ในปี 2567 แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย GDP จะปรับตัวอยู่ที่ 2.7% แต่ในทางกลับกันตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังคงมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยคาดว่าจะมีที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ เพิ่มขึ้น 13.7% โดย SMART ได้วางเป้าหมายการเติบโตที่สอดคล้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นถึง 515 โครงการ หรือ 19% จากปีที่แล้ว และตั้งเป้าของรายได้เพิ่มขึ้น 21% เพื่อยังคงรักษาความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกบ้าน 2 ปีซ้อน ซึ้งในปีนี้ SMART มีแผนในการขับเคลื่อนธุรกิจนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัยด้วยความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของลูกบ้านอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “ความอุ่นใจ ไร้กังวล” ที่จะเปลี่ยนการดูแลลูกบ้านและสังคมการอยู่อาศัยแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง มีความทันสมัย ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการให้บริการที่โปร่งใสและตอบสนองความต้องการของลูกบ้าน พร้อมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ลูกบ้านรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในทุกมิติของการอยู่อาศัย พร้อมเดินหน้ารุกขยายฐานไปตามโครงการหัวเมืองทั่วประเทศไทยด้วย 3 กลยุทธ์หลัก” ได้แก่1.เป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย (Be leader in digital platform for living solution)-เทคโนโลยี Manless Property Management และระบบ KATSAN Monitoring System ที่ SMART เลือกเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความความปลอดภัย ซึ่งการทำงานของระบบเหล่านี้จะมี team monitoring ที่คอยดูแลผ่าน Dashboard-Blinkemerge ระบบ IOT Sensor ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลบริหาร โครงการอย่างยั่งยืนจากการตรวจสอบที่แม่นยำของระบบ ขจัดความผิดพลาดที่อาจเกิดจาก Human Error พร้อมแจ้งเตือนเมื่อพบสถานะความผิดปกติตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถมอนิเตอร์ระบบผ่าน Dashboard ได้แบบ Real Time ซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ จะมีทีม Red Alert Support จากส่วนกลาง พร้อมเข้า standby ช่วยเหลือลูกบ้านได้อย่างรวดเร็ว-SMART NITI & Committee Dashboard ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ทำงานร่วมกันระหว่างนิติบุคคล - ทีมซัพพอร์ตส่วนกลาง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลประจำโครงการได้แบบ Real Time-แอปพลิเคชัน SMART WORLD ซึ่งถูกพัฒนาด้วยทีมงานของ SMART โดยตั้งอยู่บนแพลตฟอร์มของ AWS ที่ปลอดภัยและแข็งแกร่งที่สุดในโลก ทำให้ข้อมูลของลูกค้าปลอดภัย และยังเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดถึงกว่า 120,000 ยูสเซอร์ เป็น Active user ต่อเดือนสูงถึง 69% และมีฟีเจอร์ให้บริการลูกบ้านใช้กว่า 40 ฟีเจอร์2.ยกระดับพันธมิตรอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ผนึกกำลังเพื่อส่งมอบการบริการที่เหนือกว่า (1+1=3 Build Strong & Committed partnership)-People Sustainability SMART มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทั้งทางด้าน Soft skill และ Hard skill อยู่เสมอนอกจากนี้ยังวางรากฐานสร้างกำลังคนให้มีศักยภาพในสายงานบริหารนิติบุคคล ด้วยการพัฒนาสร้างหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อรองรับตลาดแรงงานและได้บุคลากรที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารนิติบุคคลเพื่อการอยู่อาศัยภายใต้ Concept “SMART สร้างคน สร้างงาน” รวมไปถึง กิจกรรม “SMART A Love To Give ให้การศึกษา ให้โอกาส ให้ความฝันที่เป็นจริงได้” ที่ SMART ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน จ.จันทบุรี อีกด้วย-Energy Saving การใช้ Data Driven Energy Platform จาก Blinkemerge เข้ามาช่วยวิเคราะห์ลักษณะการใช้ไฟฟ้าของอาคารชุดได้ทั้งโครงการ เพื่อประเมินการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายให้แก่นิติบุคคล-Platform Enhancement การพัฒนาระบบให้บริการลูกบ้านโดยมีการใช้ SMART AI Platform เข้ามาช่วยซัพพอร์ตการทำงานของนิติบุคคล โดยนิติฯ สามารถนำข้อมูล ความรู้จาก AI เข้ามาช่วยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและวิศวกรรม ไปตอบลูกบ้านได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนา SMART Finance ให้สามารถรายงานสถานะการเงินของโครงการแบบ Realtime ผ่าน Dashboard และ CRM platform ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกบ้าน ติดตามและรายงานผลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูงนอกจากนั้นแล้ว SMART ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ในโครงการ ผ่านกิจกรรม SMART Neighbor Club และการสนับสนุนธุรกิจ SME ของลูกบ้าน ทุกการดำเนินการเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ SMART ในการเป็นมากกว่าผู้ให้บริการนิติบุคคล และยังคงรักษาความเป็นที่ 1 ในใจลูกบ้าน.