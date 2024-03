NEO เคาะขาย IPO หุ้นละ 39 บาท เปิดจอง 28 มี.ค.-2 เม.ย.นี้

บมจ.นีโอ คอร์ปอเรท (NEO) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 87,500,000 หุ้น ที่ราคา 39 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1.00 บาท/หุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (ก่อนเสนอขายหุ้น IPO กรณีรวมผลกระทบของการจ่ายเงินปันผล 499.50 ล้านบาทในเดือน มี.ค.) อยู่ที่ 4.70 บาท/หุ้น รวมมูลค่าการเสนอขาย 3,412.50 ล้านบาท โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. และ 1-2 เม.ย.67จำนวนหุ้น IPO ที่จะเสนอขายคิดเป็น 29.17% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ประกอบด้วย 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท 78,000,000 หุ้น คิดเป็น 26% และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ (FNS) จำนวน 9,500,000 หุ้น คิดเป็น 3.17%บริษัทแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจำหน่าย คือ บล.ทิสโก้ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.กรุงศรี บล.กสิกรไทย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.เอเซีย พลัสการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) กระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) จากช่วงราคาอยู่ที่า 38-39 บาทต่อหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นที่ราคา 39 บาทต่อหุ้น หากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ ม.ค.-ธ.ค.66) ซึ่งเท่ากับ 839.52 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 300 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 2.80 บาทต่อหุ้น และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 13.93 เท่าบริษัทได้เปรียบเทียบอัตราส่วน P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด (16 มี.ค.66 ถึง 15 มี.ค.67) ดังนี้ บมจ.แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) (JCT) 11.4 เท่า บมจ.ดู เดย์ ดรีม (DDD) 86.7 เท่า บมจ.มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล (MOONG) 19.4 เท่า บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล (KISS) 26.0 เท่า บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S&J) 11.6 เท่า บมจ.โอ ซี ซี (OCC) -3 เท่าสัดส่วนหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด silent period จำนวนไม่เกิน 28,628,400 หุ้น คิดเป็น 9.54%NEO ประกอบธุรกิจทำการตลาด ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค (Consumer Products) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care Products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้สำหรับเด็ก (Baby and Kids Products)บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ราว 2,936.22 ล้านบาท 1.เพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน (Household Products) ซึ่งรวมถึงการขยายคลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์และระบบบริหารจัดการคลัง 1,960 ล้านบาท 2.เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงิน 500 ล้านบาท และ 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 476.22 ล้านบาท