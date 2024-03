PRM รับมอบเรือ “Hybrid Crew Boat” ลำที่ 2 เสริมแกร่งธุรกิจปี 67

PRM เปิดเผยแผนขยายกองเรือของบริษัทปี 2567 ว่าที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหาร PRM

ได้เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำพิธีรับมอบเรือ “Crew Boat ระบบไฮบริด” ลำที่ 2 อย่างเป็นทางการ หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทได้รับมอบเรือลำแรกไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2567 นับเป็นเรือ “Crew Boat ระบบไฮบริด” 2 ลำแรกที่ให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือในด้านการประหยัดพลังงานและลดการใช้เชื้อเพลิงสำหรับเรือ Crew Boat ทั้ง 2 ลำนี้ แต่บริษัทยังมองถึงการนำเทคโนโลยีการออกแบบเรือและการใช้เครื่องยนต์ระบบ Hybrid มาใช้ในเรือประเภทอื่นเพิ่มเติม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนกับกองเรือที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาคารสำนักงาน รวมถึงเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำ Carbon Footprint ของธุรกิจ เพื่อเป็นฐานในการตั้งเป้าหมายสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์





และในปี 2567 นี้ บริษัทยังมีแผนเดินหน้าลงทุนขยายกองเรือประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งกลุ่มเรือขนส่งปิโตรเคมีและธุรกิจเรือ Offshore Support เพื่อสนับสนุนให้ผลประกอบการปี 2567 เติบโตตามเป้าที่กำหนดไว้” น.ส.นีรชา กล่าว

น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม กรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือสำหรับเรือ “Crew Boat ระบบไฮบริด” ที่รับมอบในครั้งนี้สามารถประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับเรือ CrewBoat แบบเดิม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และสนับสนุนให้ PRM มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ “Net zero emissions” ในอนาคตโดยเรือทั้ง 2 ลำพร้อมให้บริการสนับสนุนงานด้านการขนส่งบุคลากรและเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลของกลุ่มเชฟรอน และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึ่งจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้นไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไปน.ส.นีรชา กล่าวเพิ่มเติม ว่า การสั่งต่อเรือ “Crew Boat ระบบไฮบริด” ทั้ง 2 ลำ มีขึ้นหลังจาก “เชฟรอน” และ “ปตท.สผ.” ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติ และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ในปี 2065 ของประเทศไทยทั้งนี้ PRM ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือให้ลูกค้าตามความต้องการอย่างครบวงจร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาให้บริการกับลูกค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งและจัดเก็บปิโตรเลียมทางทะเลระดับชั้นนำของไทย“ไม่เพียงแต่การนำนวัตกรรม Hybrid