กูรูบิทคอยน์ แนะระวังแรงกระชากขายทำกำไร หลังบิทคอยน์แตะระดับ 64,000 ดอลลาร์ อาจปรับฐานราคาอีกรอบก่อน Bitcoin Halving

JEEZ: Only halfway through trading day and New Nine bitcoin ETFs have already broken their all time daily volume record w/ $2.6b. We got 4 btc ETFs in Top 20. $IBIT is #4 overall, it's gonna trade more today than in its first two wks combined. This is officially a craze.

I read many 200K forecasts. Just to note here that we are now close to resistance area between 65K-68K.



3 years ago I drew attention to that resistance. I again draw your attention to the horizontal resistance.





“จากมุมมองของผมการฟื้นตัวครั้งล่าสุด มีแง่มุมของการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยอนุพันธ์ รวมกับอุปสงค์สปอตที่แฝงอยู่ จากการไหลเข้าของ ETF ที่เป็นประวัติการณ์ การทะลุผ่านภูมิภาคที่ระดับราคา 53,000 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับสูง ความต้องการเป็นปกติตามธรรมชาติ และเทรดเดอร์เองก็มีโมเมนตัมและเริ่มเข้ามาซื้อขายมากขึ้น”









BTC monthly:



RSI at +70



Chart produced at @Travis_Kling's request.



# of days from cross above 70 to cycle peak.



Average is around a year.



Many expect peak in Q4 2025, what if it's comes early in Q1 2025.



"Left Translated" cycle with help from ETF's?



👀🧐🤔❓ pic.twitter.com/X7xpVYpD7v— Nunya Bizniz (@Pladizow) February 27, 2024

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นเกินกว่า 10% สู่ระดับสูงสุดใหม่ในปี 2567 ที่ 64,000 ดอลลาร์ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาจำนวนมากกว่า 50% ของเดือนนี้มีสาเหตุมาจากการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับเหตุการณ์การอุปทานลดจำนวนลงครึ่งหนึ่ง หรือ Bitcoin Halving ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปจะตามมาด้วยอัพไซด์ที่แข็งแกร่ง การเคลื่อนไหวของราคาที่ร้อนแรงขณะที่การไหลเข้าอย่างต่อเนื่องของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ของ Bitcoin ซึ่งมีระดับราคาเคลื่อนไหวปัจจุบันอยู่ที่ 6,2000 - 63,149 ดอลลาร์ โดย ETFs Bitcoin ซึ่งเพิ่งเปิดตัวการซื้อขายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ต่างก็เชื่อกันว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoinนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนเตือนว่าโครงสร้างตลาดของ Bitcoin และอัตราการระดมทุนที่สูงทั่วทั้งตลาด เป็นสัญญาณของการใช้เลเวอเรจอย่างหนัก และจะนำไปสู่การปัญหาที่เกี่ยวกับการชำระบัญชีในที่สุดในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์การลงทุนในออปชั่น กลับไม่สนใจคำเรียกร้องที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ ไม่ได้มีมากเกินไป โดยแสดงความเห็นว่าการขึ้นราคา Bitcoin ในปัจจุบันยังมีอุปสรรคอยู่ และน่าจะขึ้นได้มากกว่าที่เห็นอยู่นี้Chris Newhouse นักวิเคราะห์ กล่าวถึงตลาดออปชันที่สำคัญของ Bitcoin โดยอ้างอิงข้อมูลดอกเบี้ยแบบเปิด และอัตราการระดมทุนว่านักวิเคราะห์ตลาดอิสระ Nunya Bizniz เสริมมุมมองว่าราคา Bitcoin ที่เป็นขาขึ้น โดยสังเกตว่าดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ของ Bitcoin อยู่เหนือระดับ 70 หรือสะท้อนความโลภอย่างร้อนแรง และเน้นความจริงที่ว่าในรอบตลาดก่อนหน้านี้ ราคา BTC ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 335 วันหลังจากที่ RSI ผลักดัน ดัชนีความต้องการลงทุนถึงระดับ 70ไม่นานหลังจากแตะระดับ 64,000 ดอลลาร์ ราคา Bitcoin ก็มีการแกว่งตัวจากการเทขายลงมาช่วงราคา 58,700 ดอลลาร์ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการวางแนวรับ แนวต้านในระดับนี้ และการล้างค่า long ของเลเวอเรจในช่วงปลายๆอย่างไรก็ตาม ในขณะที่เผยแพร่ BTC ได้ฟื้นตัวเกือบ 5% ของการเคลื่อนไหวที่เป็นขาลงอย่างๆไรก็ดี ขณะนี้ Bitcoin อยู่ห่างจากระดับสูงสุดตลอดกาลไม่ถึง 13% และนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันจำนวนมาก คาดหวังว่าระดับ 68,900 ดอลลาร์ จะแซงหน้าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนที่อุปทานจะลดลงครึ่งหนึ่ง หรือ bitcoin halving ซึ่งมีกำหนดจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 52 วันข้างหน้า