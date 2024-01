RML กางแผนปี 67 ชู 4 key success เปิดปฐมบทใหม่สู่ที่สุดการอยู่อาศัย

ในปี 67 บริษัทได้วางทิศทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘REIMAGINING THE PINNACLE OF LIVING’ ผ่านการทำงาน 4 ด้าน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และมอบประสบการณ์ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่สุดในทุกมิติให้ลูกค้า โดยยังยึดโยงปรัชญา ‘Luxury Reimagined’ ของแบรนด์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจ โดยแนวคิด ‘REIMAGINING THE PINNACLE OF LIVING’ มุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ

“RML ยังคงเดินหน้าเติบโตต่อไปอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการยืนหยัดในการเป็นผู้นำอันดับ 1 ของตลาดอสังหาฯ ลักชัวรีและอัลตราลักชัวรี ที่พัฒนาโครงการในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเหมือน และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ในเอเชีย โดยหนึ่งในโครงการไฮไลต์ของปีนี้คือ ‘OCC (One City Centre)’ อาคารสำนักงานลักชัวรี Grade A+ ที่สูงที่สุดในไทย ซึ่งเป็นโปรเจกต์ร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท (ประเทศไทย) มูลค่าโครงการ 8,800 ล้านบาท ซึ่งเปิดอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยปัจจุบันมีอัตราการเช่าแล้วประมาณ 55% คาดว่าปีนี้จะมีอัตราการเช่าพื้นที่สำนักงานเกินกว่า 70% ในขณะที่มีอัตราการเช่าพื้นที่รีเทลจากร้านค้าพรีเมียมแล้วเกือบเต็ม อยู่ที่ประมาณ 90% เหลือเพียงไม่กี่ยูนิตเท่านั้น คาดว่าอัตราการเช่าพื้นที่รีเทลจะเต็ม 100% ในปี 67 นี้แน่นอน”

กล่าวว่าผ่านการปิดการขายทุกโครงการ และโควตาลูกค้าชาวต่างชาติเต็มทั้งหมด โดยโครงการพร้อมอยู่ในปีนี้ 2 โครงการ ได้แก่ ‘ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ คอนโดฯ อัลตราลักชัวรี บริษัทตั้งเป้าลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์เต็ม 100% ในไตรมาส 1 ปี 67 และ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ ตั้งเป้าปิดการขายในครึ่งปีแรกของปี 67 และโอนกรรมสิทธิ์เต็ม 100% ในไตรมาส 3/67สำหรับโครงการอัลตราลักชัวรีแนวราบ 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท คือ โครงการอัลตราลักชัวรีแนวราบ ทำเลสุขุมวิท 5 หลัง ราคาเริ่มต้นเฉลี่ย 400 ล้านบาทต่อหลัง มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยจะเปิดขายรอบพิเศษปลายไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3/67 และโครงการอัลตราลักชัวรีแนวราบ บนหาดกมลา ที่ภูเก็ต ซึ่งเป็นวิลล่าสุดหรู พัฒนาเฟสแรก 7 หลัง ราคาเริ่มต้นเฉลี่ยประมาณ 600 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 7,000 ล้านบาท โดยจะเปิดขายรอบพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ไตรมาส 4 ปี 67เพราะลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญ จึงควรได้รับการดูแลอย่างใส่ใจและมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้เกิดความประทับใจมากที่สุด โดยในปีนี้ RML จะสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ให้ลูกค้าคนสำคัญโครงการปัจจุบันและโครงการในอนาคตยังคงความมีดีไซน์ที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์นายกรณ์ กล่าวเสริม