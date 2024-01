'ANAN-MQDC'พร้อมจ่ายครบดีลหุ้นกู้ สร้างความเชื่อมั่นนลท.-ยันโครงการยอดโอนฯดี

ยักษ์ใหญ่อสังหาฯตบเท้า ยืนยันมีสภาพคล่อง พร้อมชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดปี67 "ANAN"เตรียม 7,057 ลบ.จ่าย2ดีลหุ้นกู้ ดีเดย์ล็อตแรก 15 ม.ค.นี้ คืนครบ 100% มั่นใจรันตามแผนธุรกิจใหม่ "MQDC" โชว์แกร่ง พร้อมชำระหนี้หุ้นกู้ 9,704 ลบ.ได้ทั้งหมด เผยโปรเจกต์ใหญ่ The Forestias จะเสร็จสิ้นในปี 2567 นี้

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และบริษัท ได้ดำเนินการชำระหุ้นกู้คืนตามกำหนด 100% ให้นักลงทุนทุกท่านในวันที่ 15 มกราคม 2567 มูลค่า 3,826 ล้านบาท และพร้อมชำระคืนหุ้นกู้รอบถัดไปตามกำหนดในเดือนกรกฎาคม 2567 มูลค่า 3,231 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้ง 2 ดีล 7,057 ล้านบาท





ยอดโอนที่สามารถเติบโตขึ้น 10% หรือ 13,186 ล้านบาท และยอดขายตลาดต่างประเทศ (INTER MARKET) เติบโตขึ้น 102% หรือ 6,989 ล้านบาท

MQDCจ่ายได้ครบทั้งหมด

จากวิกฤตหุ้นกู้ ITD ที่ต้องเลื่อนชำระหนี้ออกไป ตลอดจนบริษัทอสังหาริมทรัพย์บางราย ที่ขาดสภาพคล่อง จนต้องผิดนัดชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนนั้น ล่าสุด บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ ต่างออกมาประกาศเตรียมความพร้อมทางด้านสภาพคล่อง ไว้รองรับดีลชำระคืนหุ้นกู้ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานภายใต้จุดยืน URBAN LIVING SOLUTIONS เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งช่วยในการแก้ปัญหาของคนเมือง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น โดยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งในเรื่องยอดขาย (Pre-Sales) ที่เติบโตขึ้น 11% หรือ 19,535 ล้านบาทรวมถึงการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้มากที่สุดตามมาตรฐาน ANANDA SURE“ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณลูกค้า นักลงทุน และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งในปี 2567 บริษัทยังคงเดินหน้าลุยตามแผนธุรกิจใหม่ที่วางไว้ทั้ง New Projects New Businesses และ New Global Partners และยังคงยึดมั่นที่จะส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้คนเมือง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของคนเมืองทุกคน เตรียมพบกับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ เพราะที่ “อนันดา ชัวร์ แน่นอน” เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้”ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ยืนยันว่า บริษัทได้จัดเตรียมเงินสดไว้เพื่อชำระหุ้นกู้ตามกำหนดชำระให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2567 โดยจะครบกำหนดในวันที่ 22 มกราคม 2567 เป็นจำนวน 4,100 ล้านบาท และวันที่ 29 มกราคม 2567 เป็นจำนวน 5,604 ล้านบาท รวมมูลค่า 9,704 ล้านบาทบริษัทขอยืนยันว่าบริษัทยังคงดำเนินกิจการเป็นอย่างดี โดยโครงการที่เป็นโครงการใหญ่และเป็นโครงการ flagship ของ MQDC อย่าง The Forestias นั้น จะเสร็จสิ้นในปี 2567 นี้ และจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ต้นปีอย่างต่อเนื่องด้านเปิดเผยออกมาว่า ปี 2566 ที่ผ่านมา มีหุ้นกู้ออกมาระดมทุนใหม่ไม่ถึง 1,018,690 ล้านบาทต่ำกว่าปีก่อนหน้านี้ และ 91% เป็นหุ้นกู้ Investment gradeโดยหุ้นกู้ที่ออกขายใหม่ในปี 66 ในแต่ละกลุ่มหรือระดับความน่าเชื่อถือมีมูลค่าลดลงทั้งหมด เช่น อันดับเรตติ้ง A มีมูลค่าออกขายใหม่ในปี66 ที่ 525,695 ล้านบาท ลดลงจากปี 65 ซึ่งออกมาที่ 657,849 ล้านบาทหุ้นกู้ในอันดับเรตติ้ง BBB- ออกมาที่ 44,040 ล้านบาทลดลงจากปี 65 ซึ่งออมากที่มูลค่า 61,378 ล้านบาทหุ้นกู้ในกลุ่มที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือออกมาในปีที่แล้ว 47,936 ล้านบาท ลดลงจาก 68,888 ล้านบาทในปีก่อนหน้านี้.