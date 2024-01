ANAN พร้อมชำระ 2 ดีลหุ้นกู้ รวม 7,057 ล้านบาท ดีเดย์ 15 ม.ค.คืนครบ 100% มั่นใจรันตามแผนธุรกิจใหม่

"ชานนท์ เรืองกฤตยา" CEO อนันดาฯ พร้อมเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น ชำระคืนหุ้นกู้ตามกำหนด 2 ดีล เม็ดเงินรวม 7,057 ล้านบาท ลั่นจ่าย 100% ในวันที่ 15 ม.ค.67 มูลค่า 3,826 ล้านบาท และพร้อมชำระรอบถัดไป ก.ค.มูลค่า 3,231 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานภายใต้จุดยืน URBAN LIVING SOLUTIONS เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งช่วยในการแก้ปัญหาของคนเมือง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น โดยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งในเรื่องยอดขาย (Pre-Sales) ที่เติบโตขึ้น 11% หรือ 19,535 ล้านบาท ยอดโอนที่สามารถเติบโตขึ้น 10% หรือ 13,186 ล้านบาท และยอดขายตลาดต่างประเทศ (INTER MARKET) เติบโตขึ้น 102% หรือ 6,989 ล้านบาท รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานของสินค้าและการบริการหลังการขายเพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองให้มากที่สุดตามมาตรฐาน ANANDA SURE“ทั้งนี้ บริษัทขอขอบคุณลูกค้า นักลงทุน และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งในปี 2567 บริษัทยังคงเดินหน้าลุยตามแผนธุรกิจใหม่ที่วางไว้ทั้ง New Projects New Businesses และ New Global Partners และยังคงยึดมั่นที่จะส่งมอบที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้คนเมือง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ลูกค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของคนเมืองทุกคน เตรียมพบกับสิ่งดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ เพราะที่ “อนันดา ชัวร์ แน่นอน” เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้”