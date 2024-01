หลังเปิด Bitcoin Spot ETF ดันบิทคอยน์พุ่ง Merkle Capital แนะจับตา Ethereum SPOT ETF ในลำดับถัดไป

นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเดือนมกราคมดังนี้การอนุมัติในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ Bitcoin มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสสูงที่จำนวนเม็ดเงินไหลเข้าสู่ Bitcoin ผ่านกองทุน Spot ETF เนื่องจาก AUM (Asset Under Management) ของบริษัทที่ยื่นเปิด ETF ทั้งหมดนั้น รวมกันมูลค่าสูงกว่า $27,000 Billionsก่อนการอนุมัติในวันที่ 10 มกราคม 2567 ราคา BTC ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมาทดสอบ 48,000 ดอลลาร์ ซึ่งหากดูควบคู่กันกับ Premium และ Funding Rate ที่สูงกว่าปกติ พบว่าตลาดเชื่อมั่นว่าการอนุมัติในครั้งนี้จะเกิดขึ้นและเก็งกำไรค่อนข้างหนัก จนช่วงต้นปีใหม่ได้มีการใช้ข่าวลือเกี่ยวกับการที่ ETF อาจจะไม่ผ่าน ทำให้ราคาของ Bitcoin นั้นปรับตัวลงจาก 46,000 ดอลลาร์ สู่ 42,000 ดอลลาร์ ก่อนจะกลับตัวขึ้นไปอยู่จุดเดิม ทำให้เรื่องเก็งกำไรเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรในระยะกลาง Ethereum SPOT ETF เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่นักลงทุนจับตามอง นำโดยรายใหญ่อย่าง Blackrock ยื่นจดทะเบียนจาก ก.ล.ต. สหรัฐ ทำให้เม็ดเงินไหลจาก $BTC เข้ามาสู่ $ETH ทันทีหลังการประกาศอนุมัติ Bitcoin SPOT ETF อย่างเป็นทางการ ซึ่งการที่ตลาดเริ่มสนใจการอนุมัติ Ethereum SPOT ETF เป็นโอกาสให้ Ethereum ecosystem หรือกลุ่ม Blockchain มีเม็ดเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องจนถึง Final deadline ในช่วงพฤษภาคม 2567ในระยะยาว เนื่องจาก Bitcoin SPOT ETF นั้นทำให้นักลงทุนกลุ่มใหม่หรือสถาบันสามารถซื้อได้เพียงแค่ BTC เท่านั้น ดังนั้นในระยะยาว BTC จึงมีโอกาสปรับตัวขึ้นสูง เนื่องจากมีช่องทางการเข้าถึงที่มากขึ้น ง่าย สะดวก และมีความน่าเชื่อถือที่สูงกว่าคริปโทฯ ตัวอื่น ๆ และควรจับตามองสถานการณ์ของ Ethereum Spot ETF ให้ใกล้ชิดด้านนายมานะ คานิโยว หัวหน้าฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารงานขาย บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า จากภาพรวมข้างต้นแนวทางการลงทุนในตลาดคริปโทฯ ในระยะสั้นคาดว่า ตลาดยังคงมีความผันผวนสูง แต่ในระยะยาวคาดว่าราคา Bitcoin จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ เช่น การอนุมัติ Bitcoin SPOT ETF นั้น ทำให้ Bitcoin มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักลงทุนกลุ่มใหม่หรือสถาบัน ส่งผลให้การยอมรับ Bitcoin ในระดับสากลมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเห็นได้จากหลายประเทศที่เริ่มออกกฎหมายรองรับการใช้งาน Bitcoin รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain และ DeFi อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคา Bitcoin ในระยะยาว ทั้งนี้ นักลงทุนท่านใดต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถติดต่อได้ที่ Merkle Capital ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยขณะที่จากการอัปเกรด “The Merge” ที่จะทำให้เครือข่ายถูกปรับเปลี่ยนจากกลไก Proof of Work (PoW) ไปเป็น Proof of Stake (PoS) จะส่งผลให้รูปแบบการเก็งกำไรเหรียญเปลี่ยนไป เนื่องจากการอัปเกรด The Merge เป็นเหตุการณ์สำคัญของ Ethereum ซึ่งทำให้ Ethereum เปลี่ยนจากระบบ Proof of Work ที่ต้องใช้พลังงานในการประมวลผลเป็นจำนวนมาก เป็นระบบ Proof of Stake ที่ประหยัดพลังงานมากกว่า อีกทั้งการอัปเกรด The Merge ส่งผลให้ Ethereum มีความสามารถในการรองรับธุรกรรมได้มากขึ้น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมลดลง และเครือข่ายมีความยั่งยืนมากขึ้นอย่างไรก็ตาม Ethereum เองนั้นก็มีข้อเสียและความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณเหรียญซึ่งไม่มีจำนวนตายตัวเหมือนบิทคอยน์ (ซึ่งทราบกันดีว่าอยู่ที่ 21 ล้าน BTC ) โดย Ethereum จะมีการออกเหรียญเพิ่มปีละ 18 ล้านเหรียญ! ขณะที่โดยทางทฤษฎีแล้ว จำนวนโทเค็นที่ปล่อยออกมาทุกปี จะเท่ากับจำนวนเหรียญที่หายไปหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อปรับความต้องการของเหรียญให้มีจำนวนเหรียญในปริมาณที่สมดุลไม่ฝืดจนขาดแคลน หรือไม่เฟ้อจนไร้มูลค่า โดยจากข้อมูลของ coinmarketcap ล่าสุด (12 มกราคม 2567 ) Ethereum มีมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบันที่ $312,519,900,816 ขณะที่อุปทานเหรียญหมุนเวียนหรือกำลังถูกล็อคอยู่ของ Ethereum อยู่ที่ 120.18M ETHEthereum แม้ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองของโลกจากความสามารถในการทำงานสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApp) ได้อย่างไรก็ตาม Ethereum ยังมีข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน ดังนี้Ethereum ใช้ระบบ Proof-of-Work (PoW) ซึ่งต้องใช้พลังงานในการประมวลผลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เครือข่ายมีความล่าช้าและค่าธรรมเนียมสูง แม้ว่าก่อนหน้านี้ Ethereum ซึ่งใช้ระบบ PoW ซึ่งให้ความปลอดภัยสูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงเช่นกัน ส่งผลให้เครือข่ายมีความล่าช้าและค่าธรรมเนียมสูง โดยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบน Ethereum เคยสูงถึงหลายร้อยดอลลาร์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้รายย่อยไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้Ethereum เคยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีหลายครั้ง เช่น การโจมตี DeFi ในปี 2022 ซึ่งทำให้มูลค่าทรัพย์สินใน DeFi เสียหายไปกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ อีกทั้งการโจมตีเหล่านี้มักเกิดขึ้นจากช่องโหว่ในสัญญาอัจฉริยะ ซึ่งนักพัฒนาสัญญาอัจฉริยะต้องระมัดระวังในการเขียนสัญญาอัจฉริยะให้ปลอดภัย นอกจากนี้ Ethereum ยังเสี่ยงต่อการโจมตีมากกว่า 51% ซึ่งเป็นการโจมตีที่นักโจมตีควบคุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของกำลังการประมวลผลของเครือข่าย ซึ่งอาจทำให้นักโจมตีสามารถปฏิเสธบริการ (DoS) เครือข่ายหรือแก้ไขธุรกรรมได้โดย Ethereum ยังไม่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศ ส่งผลให้นักลงทุนอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินลงทุน เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแล อาจออกกฎระเบียบที่จำกัดการซื้อขายหรือถือครอง Ethereum ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ Ethereum ได้โดยสรุปแล้ว Ethereum เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสูง แต่นักลงทุนไม่ควรพิจารณาเพียงข้อดีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรพิจารณาข้อเสียด้านลบเหล่านี้ประกอบการก่อนตัดสินใจลงทุนร่วมด้วยอย่างไรก็ตาม ในปี 2565 Ethereum มีแผนที่จะเปลี่ยนอัลกอริทึมจาก Proof of Work เป็น Proof of Stake ซึ่งดำเนินการพัฒนามาตั้งแต่ช่วงปี 2561-2562 ซึ่งกำหนดชื่อว่า "Casper" ก่อนที่ตลาดคริปโตจะตื่นตัวอย่างมากในปี 2564 และซบเซาลงในปี 2565