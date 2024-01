'ไนท์แฟรงค์ฯ' สานต่อแนวคิดอสังหาฯ เปิดตัวแผนกความยั่งยืนรุกธุรกิจ ESG

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social, and Good Governance) โดยบริษัทได้ชูกรอบความยั่งยืนกว่า 10 ด้าน เพื่อจุดประสงค์ความยั่งยืนครอบคลุมเครือข่ายไนท์แฟรงค์ทั่วโลก

ทางบริษัทได้เปิดแผนกความยั่งยืนธุรกิจ (ESG) เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของคู่ค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามโมเดลจากสาขาไนท์แฟรงค์ทั่วโลก ที่ดำเนินการไปแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในประเทศอังกฤษ สหภาพยุโรป และประเทศออสเตรเลีย

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า ความสามารถในการพัฒนาความยั่งยืนจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความสำเร็จของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทได้พบว่า ในปี 2566 ผู้เช่าสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีความต้องการ “demand” กับการเช่าสำนักงานในอาคารที่มีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของอาคารสามารถคืนทุนได้เร็วมากขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยไปสู่ความยั่งยืนกว่า 10 ด้าน ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมายเป็น NET ZERO ภายในปี 2030 2) การพัฒนาพื้นที่สำนักงานให้มีความยั่งยืนและน่าอยู่ 3) การพัฒนาความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในการทำงาน 4) การเพิ่มขีดความสามารถพนักงานอย่างเป็นระบบ 5) การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินงานของบริษัท 6) การเป็นหนึ่งในซัปพลายเชนที่ยั่งยืน 7) การลดการใช้กระดาษและทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญ 8) การเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน 9) การรักษาธรรมาภิบาลที่ดีภายในสถานที่ทำงานและมีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมด 10) การเพิ่มความเท่าเทียมของพนักงานผ่านทางระบบต่างๆทั้งนี้ จุดประสงค์ของแผนก ESG จะมาช่วยคู่ค้าในด้านต่างๆ ดังนี้ 1) การเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 2) การเป็นที่ปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ของคู่ค้า 3) การเป็นที่ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐานอาคารต่างๆ เช่น LEED WELL FITWEL และการรับรองมาตรฐานอาคารอื่นๆ 4) การเป็นที่ปรึกษาด้านการรายงานความยั่งยืนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานไทย และนานาชาติ โดยมอบหมายงานนี้ให้นายวีรวิทย์ กาญจนเทียมเท่า เข้ามาพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของบริษัทและให้บริการบริษัทคู่ค้าด้านความยั่งยืนโดยมีการใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมาใช้ รวมถึงเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นที่จริงใจในการพัฒนาด้านศักยภาพของพนักงานและการส่งเสริมความสามารถจากภายในองค์กรเช่นเดียวกันนอกจากนี้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ยังร่วมมือกับในการพัฒนาโครงการ Web-Based Application เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและมุ่งหวังในการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามหลักวิชาการ ส่งเสริมความสามารถในการจัดการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น Net Zero ภายในปี 2030 โครงการนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย ในการที่จะรับรู้และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการมุ่งเน้นในการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกผ่านการทำงานในทุกขั้นตอนของบริษัท นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อาคารและบริษัทที่ดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยต่อไป