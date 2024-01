พฤกษาผนึกกลุ่มธุรกิจ รพ.สานต่อ 'อยู่ดี มีสุข' จัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมดูแลสุขภาพลูกบ้าน

พฤกษา ร่วมกับ รพ.วิมุต และ รพ.เทพธารินทร์ เดินหน้าส่งมอบสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกบ้านพฤกษาด้วยกิจกรรม ‘KNOW YOURSELF, HELP YOUR MIND’ ที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันด้วยคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยการวัดความดันและทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแนวคิด “Live well Stay well อยู่ดี มีสุข” พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์จากกลุ่มธุรกิจ รพ. ณ คลับเฮาส์โครงการเดอะปาล์ม บางนา วงแหวน

“อยู่ดี มีสุข” (Live well Stay well)

กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ‘KNOW YOURSELF, HELP YOUR MIND’ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มพฤกษาด้วยกรอบแนวคิด ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิตที่สร้างปัจจัยสุขทั้ง 3 ด้านด้วยการส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี และสร้างสรรค์สังคมชุมชนที่ดี ซึ่งที่ผ่านมาพฤกษาได้ส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีด้วยที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการมาโดยตลอด และครั้งนี้เรามีความตั้งใจที่จะมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการและชุมชนใกล้เคียงด้วยเช่นกัน จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุต และโรงพยาบาลเทพธารินทร์ซึ่งเป็นธุรกิจเฮลท์แคร์ในเครือพฤกษา โฮลดิ้ง เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพในเชิงป้องกันเพื่อสร้างการตระหนักรู้และสนับสนุนให้ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองกิจกรรม ‘KNOW YOURSELF, HELP YOUR MIND’ เกิดขึ้นจากการที่พฤกษาอยากสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการมีความรู้เพื่อการป้องกันก่อนเกิดโรค ภายในงานจึงเปิดให้บริการ Fit Check เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นและทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย พร้อมรับฟังสาระความรู้ในหัวข้อ ‘Fitness Do and Don’t ออกกำลังกายอย่างไรให้คุ้มค่าไม่พาป่วย’ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และสาระความรู้เพื่อเตรียมรับมืออาการเจ็บป่วยในหัวข้อ ‘รู้ทัน 8 สัญญาณความเสื่อมเพื่อการป้องกัน’ โดยแพทย์หญิงกอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด และนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนอกจากนี้ ผู้ร่วมงานทุกท่านยังได้รับคำแนะนำด้านการปรับสมดุลร่างกายและจิตใจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัดและพลังงานบำบัด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่งและได้รับการตอบรับจากลูกบ้านและชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี เพราะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อดูแลตัวเอง รวมไปถึงคนในครอบครัว ซึ่งจากผลตอบรับที่ดีของกิจกรรมนี้ ทำให้พฤกษาวางแผนเดินหน้าที่จะจัดกิจกรรมด้านสุขภาพในโครงการอื่นๆ ต่อไป