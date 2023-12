แสนสิริ คว้ารางวัลใหญ่ จาก 3 เวทีสำคัญของไทยและโลก ครองตำแหน่งผู้นำแบรนด์อสังหาฯ และ TRENDSETTER

แสนสิริ นำทีมฉลองความสำเร็จ รับรางวัลใหญ่ในเวทีไทยและเวทีโลก รางวัลสุดยอดแบรนด์อสังหาฯ ทรงพลังปี 2566 จาก Terra BKK เป็นปีที่ 5 จาก Terra BKK รางวัล Marketing Excellence Awards 2023 และ แบรนด์อันดับ 1 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมูลค่าแห่งอนาคตสูงสุดประจำปี 2023

ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นำทีมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญแห่งปี ครองแท่นผู้นำกลยุทธ์ทางการตลาดแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย รับรางวัลใหญ่ในเวทีไทยและเวทีโลก ได้แก่ รางวัล The Most Powerful Real Estate Brand 2023 เป็นปีที่ 5 จาก Terra BKK, รางวัล Marketing Excellence Awards 2023 จัดโดย Marketing-Interactive นิตยสารออนไลน์ด้านการตลาดและโฆษณาชั้นนำระดับสากล และ Most Valuable Real Estate Brand 2023 จากการจัดอันดับโดยความร่วมมือของบารามีซี่ กรุ๊ป (Baramizi Group) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหนึ่งความภูมิใจ จากการทำงานอย่างเข้มข้นและก้าวสู่ปีที่ 40 ตอกย้ำผู้นำตัวจริงของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยสำหรับ 3 รางวัลสำคัญอันทรงเกียรติที่แสนสิริได้รับในปี 2566 นี้ ประกอบไปด้วยโดยแสนสิริได้รับการยกย่องให้มีความโดดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ Brand Famous เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง, Dynamic เป็นแบรนด์ที่มีการปรับตัวตลอดเวลา และ Trusted เป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในคุณภาพซึ่งทั้ง 3เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อ และยังโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำบ้านเดี่ยว ทำให้แสนสิริขึ้นเป็นอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคจะพิจารณาซื้อ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Middle Income อ้างอิงจากเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศถัดมาคือรางวัลจัดขึ้นโดย Marketing-Interactive นิตยสารออนไลน์ทางการตลาดและโฆษณาชั้นนำระดับสากล ซึ่งเป็นการแข่งขันประกวดผลงานที่มีความยอดเยี่ยมโดดเด่นด้านกลยุทธ์ การสื่อสารทางการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จากทุกภาคอุตสาหกรรม โดยแสนสิริรับรวด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง จากหมวด Search Marketing และรางวัลเหรียญทองแดง จากหมวด Performance Marketing, Digital Marketing และ Marketing Innovation ผ่านแคมเปญ Win Quality Leads in Real Estate with Tech and Data จากการนำ Data และ Technology มาใช้ในการวางกลยุทธ์ด้าน Search Marketing เพื่อให้แผนการตลาดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และส่งผลให้ทุกการ Search ทุก Keyword ของลูกค้าสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างเหมาะสมครอบคลุมตลอดทั้ง Customer Journeyปิดท้ายด้วยตำแหน่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯชั้นนำของประเทศและการเติบโตในระดับโลก โดยการจัดทำ Most Valuable Real Estate Brand 2023 เป็นความร่วมมือของบารามีซี่ กรุ๊ป (Baramizi Group) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าแบรนด์ ด้วยชุดเครื่องมือร่วมกันคิดค้นชุดใหม่ เรียกว่า Brand Future Valuation (BFV) ที่สามารถประเมินมูลค่าแบรนด์ได้รอบด้าน ทรงพลัง และสามารถประเมินไปถึงมูลค่าแบรนด์ในอนาคต จึงถือเป็นเครื่องมือที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยแสนสิริ ก้าวสู่ปีที่ 40 เป็นหนึ่งในผู้นำบริษัทอสังหาฯของไทย ที่มีการมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำผู้นำแบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้านในด้านการพัฒนาโปรดักส์ และการวางกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง ตอบโจทย์และตรงใจกับความต้องการของผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์ทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน คุณภาพ และบริการครอบคลุมทุกช่วงของการอยู่อาศัย พร้อมมุ่งนำเสนอไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่มากกว่า ตลอดจนส่งมอบมาตรฐานการดูแลเพื่อชีวิตดี ๆ ให้กับทุกคนในทุกวันกับแสนสิริ ภายใต้แนวคิด YOU Are Made for Life เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกวัย พร้อมรับฟังเสียงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย.