"ท๊อป บิทคับ" อวยยศ "บิทคอยน์" แนะผู้ว่าแบงก์ชาติใช้เป็นทุนสำรองประเทศ

"ท๊อป จิรายุส"

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ( Bitkub) ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง ฐานเศรษฐกิจ ถึงแนวทางการเดินหน้าของประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่กำลังเป็ฌนประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ โดยนายจิรายุส กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องผลักดันในการเดินหน้าให้ประเทศไทย เป็น Digital Green Economy ให้ได้ ต้องทำให้กระทรวงดีอีเอส เป็นกระทรวงเกรด A เพื่อเป็นเรือธงนำไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับการผลักดันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นกระทรวงเกรด A เหมือนกันขณะเดียวกัน ยังได้ฝาก Checklist เร่งด่วนไปยังรัฐบาลเศรษฐาประเทศไทยต้องเรียกความเชื่อมั่น หรือ Free flow of People ด้วยการเร่งเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่มีความสามารถอยากเข้ามาอยู่ในประเทศไทย พร้อมสร้างระบบนิเวศน์ธุรกิจ (Eco-system) ที่แข็งแกร่งรองรับบุคลากรเหล่านี้นอกจากนี้ควรออกมาตรการ Golden Visa และ Ease Of Doing Business เพื่อดึงเม็ดเงินการลงทุนต่างชาติให้เข้ามาในไทยมากขึ้น เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของโลก สร้างไทยเป็นฮับการลงทุนของอาเซียน ผลักดันการท่องเที่ยวให้มากที่สุดนอกจากนี้ นายจิรายุส ยังได้แนะนำถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ควรให้ความสำคัญกับ Bitcoin มากกว่านี้ เพราะ Bitcoin ได้กลายเป็น The 1st International Digital Commodity แม้เป็นสินทรัพย์แรกที่จับต้องไม่ได้ แต่กลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก หากเป็นไปได้อยากให้แบงก์ชาตินำบิทคอยน์เข้าไปเป็น Reserve Currency (หรือสกุลเงินเพื่อใช้เป็นทุนสำรองประเทศ) ซึ่งหมายถึงเงินตราต่างประเทศ ที่ธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ถือไว้จำนวนมาก เพื่อใช้ในการค้า การลงทุนและการชำระหนี้ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวอย่างไรก็ตาม นายจิรายุส มองว่า Bitcoin จะเปรียบเสมือนทองคำในโลกการเงินดิจิทัล ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจและกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์แต่ละชนิดที่จะออกมาในอนาคต เป็นค่ากลางกำหนดทุกดิจิทัลเคอเรนซี่ที่จะเข้ามาสู่ตลาด