“เคพีเอ็น เรสซิเดนซ์” เชื่อดีมานด์บ้านเขาใหญ่ฟื้น ผุดบ้านพักตากอากาศหรูแนวคิด “Nature is the Art of Life”

เปิดเผยว่า“อีกหนึ่งความท้าทายสำหรับตลาดบ้านพักตากอากาศเขาใหญ่คือต้นทุนที่ดินและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบเนื่องจาก ที่ดินที่นำมาพัฒนาโครงการ ‘คาซ่า วาคานซ่า เขาใหญ่’ ในครั้งนี้ เป็นที่ดินที่ซื้อสะสมไว้มากกว่า 40 ปี จึงทำให้ต้นทุนในส่วนนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตั้งราคาขายมากนัก นอกจากนี้ ยังพบว่าในตลาดที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ ผู้ซื้อในช่วงหลังเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยที่เน้นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง หรือซื้อเพื่อการลงทุนในระยะยาวมากกว่า 70% จึงเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่า การพัฒนาโครงการโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ในครั้งนี้ของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี”และเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นดังกล่าว บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการ “คาซ่า วาคานซ่า เขาใหญ่” (CASA VACANZA Khao Yai) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Nature is the Art of Life : ให้ธรรมชาติเป็นผู้เติมเต็มศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ” โดยดึงแนวคิดการออกแบบและการดีไซน์บ้านสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับบรรยากาศการพักผ่อนที่เขาใหญ่ พร้อมยังสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยใกล้ชิดธรรมชาติให้มากขึ้น ด้วยการออกแบบให้บ้านแต่ละหลังอยู่บนพื้นที่เนินเขาเล่นระดับ เพื่อเปิดให้ชมวิวเขาได้แบบพาโนรามา 360° และไม่บังทิวทัศน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังคำนึงถึงทิศทางลมและแสงแดดเป็นสำคัญ ทำให้คุณสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศเขาใหญ่และสัมผัสอากาศที่เย็นสบายได้ตลอดทั้งปี และยังพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางตามแนวคิด Italy Tuscany Garden โดยออกแบบสวนสวยท่ามกลางทิวป่าเขา ริมธารน้ำ และโดมกลางสวน สร้างบรรยากาศการพักผ่อนแบบเมืองท่องเที่ยวแถบยุโรปขณะที่ขณะเดียวกันก็ออกแบบบ้านให้ดูแลรักษาได้ง่ายในระยะยาว คัดสรรวัสดุ ที่มีความสวยงามและเต็มไปด้วยคุณภาพระดับพรีเมียม เทียบเท่ากับบ้านระดับอัลติเมต ลักชัวรี่ (Ultimate Luxury) โดยวัสดุในการก่อสร้างจะไม่ใช่แค่ปูนธรรมดาแต่จะเพิ่มในส่วนของกระจก แกรนิต ไม้ หรือแม้กระทั่งโลหะ ที่มาประกอบตัวบ้านเพื่อเพิ่มกิมมิคและสร้างความหรูหราได้อย่างเห็นได้ชัด และยังมีความแข็งแรง คงทน ยั่งยืน พร้อมกับมีโซนให้สามารถจัดแคมปิ้งกลางแจ้ง และสามารถปรับเป็นพื้นที่สำหรับการดูดาวได้อีกด้วยและเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงออกแบบLay Out และฟังก์ชันให้ตัวบ้านมีส่วนเปิดของช่องลม พร้อมเปิดรับแสงสว่างได้มากเพียงพอ ทำให้บ้านและผู้อยู่อาศัยรู้สึกเย็นสบาย ปลอดโปร่ง พร้อมเพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบให้บ้านมีพูลวิลล่าและCourtyard ส่วนตัว รวมทั้งมีจำนวนยูนิตที่น้อยเพียง 43 ยูนิตเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ดื่มด่ำกับความสงบได้อย่างเต็มที่ได้แก่มาจากชื่อดอกไม้ประจำเดือนสิงหาคม มีขนาดพื้นที่ใช้สอย575 ตร.ม. ขนาด350-474 ตร.ว.4 ห้องนอน4 ห้องน้ำ1 ห้องอเนกประสงค์1 ห้องแม่บ้าน3 ที่จอดรถ และยังดีไซน์ให้มีGrand Terrace ขนาดใหญ่และPrivate Poolมาจากชื่อดอกไม้ประจำเดือนพฤษภาคม มีขนาดพื้นที่ใช้สอย313 ตร.ม. ขนาด157-240 ตร.ว. 2 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องอเนกประสงค์2 ที่จอดรถ โดยออกแบบให้มีGrand Terrace ขนาดใหญ่และPrivate Pool แลมาจากชื่อดอกไม้ประจำเดือนกรกฎาคม มีขนาดพื้นที่ใช้สอย201 ตร.ม. ขนาด115-126 ตร.ว.2 ห้องนอน3 ห้องน้ำ1 ห้องเอนกประสงค์2 ที่จอดรถ เพิ่มความพิเศษด้วยการดีไซน์ให้มีGrand Terrace และOutdoor Jacuzzi