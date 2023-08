บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันจับมือพันธมิตรขยายฐานกลุ่มคนรุ่นใหม่-ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายโต 30%

ผู้ให้บริการบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เปิดเผยว่า ธุรกิจของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2566เติบโตเป็นอย่างดี มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 52,000 ล้านบาท (+ 19%) ยอดบัตรเครดิตใหม่ 52,000 ใบ (+35%) ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคและโอกาสทางการตลาด บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จึงต่อยอดความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาและคู่ค้า เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ GEN MZโดยมอบคะแนนเดอะวัน พิเศษสูงสุด 3 เท่า สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศครอบคลุมกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำในหลากหลายหมวดทั้งอาหารและเครื่องดื่ม, แฟชั่น, เครื่องสำอาง, สินค้าไอที, จิวเวลรี, นาฬิกา, แว่นตา ไปจนถึงสถาบันการศึกษาและคลินิกความงาม เพื่อมอบดีลสุดพิเศษที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ครอบครัว ฯลฯ เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทคาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจเป็นอย่างดี และตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ 6,000 ล้านบาท เติบโตกว่า 30% ภายในสิ้นปี 2566นอกเหนือจากความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาในการยกระดับสิทธิประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ในปีนี้ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ยังจะเร่งสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์หลัก ได้แก่ การนำนวัตกรรมการชำระเงินมาใช้เพื่อยกระดับบริการเพื่อลูกค้า อาทิ QR Payment, การพัฒนาความร่วมมือด้านข้อมูลกับพันธมิตร เพื่อสร้างความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขี้น, การเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น เพิ่มช่องทางการสมัครบัตรโดยเชื่อมต่อกับโมบายแอปพลิเคชันในเครือกรุงศรีและกลุ่มเซ็นทรัล, การต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรุงศรีกรุ๊ปกับกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Advisor, CRM บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การผนึกกำลังกับ The 1 พร้อมดึงพันธมิตรอย่างบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เป็นการเชื่อม 2 Benefits สร้างความแข็งแกร่งให้กับ B2B2C ด้วย 2 โมเดลสำคัญ คือ1.โปรแกรม The 1 Biz – Business intelligence ซึ่งเป็น Loyalty program ที่ช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับคู่ค้า ทำให้เข้าถึงระบบ Loyalty ของ The 1 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยฐานสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทยถึง 20 ล้านคน และร้านค้าใน Ecosystem กว่า 3,000 แบรนด์ นอกจากนี้ ยังมีระบบ MarTech ทำให้เห็น และ Personalize ความต้องการของลูกค้าแบบ Head-to-toe View2.การมอบ Privilege Phenomenon สิทธิประโยชน์ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดให้กับลูกค้า โดย ลูกค้าสามารถช้อปสะสมคะแนน The 1 สูงสุด 3 เท่าได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ ได้ตั้งแต่ 15 ส.ค.- 31 ธ.ค. 2566