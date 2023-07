“ออริจิ้น เนชั่นวายด์” บุกพัฒนาคอนโดฯ ทั่วประเทศ ตั้งเป้าสิ้นปี 66 พัฒนาสะสมทะลุ 13,000 ยูนิต

“ออริจิ้น อีอีซี” เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ออริจิ้น เนชั่นวายด์” สอดคล้องทิศทางใหม่ตามแผน Origin Infinity ขยายทิศทางจากการบุก EEC สู่การบุกพัฒนาคอนโดฯ ทั่วประเทศ ฉลองความสำเร็จ Sold Out ดิ ออริจิ้น เซ็นเตอร์ ภูเก็ต และดิ ออริจิ้น แคมปัส ขอนแก่น ครึ่งปีหลังจ่อบุกภูเก็ต-ชลบุรี-โคราช-ขอนแก่น พร้อมเดินหน้าหาที่ดินแปลงใหม่ๆ เพิ่มเติม ตั้งเป้าสิ้นปี 66 พัฒนาโครงการสะสมทะลุ 13,000 ยูนิต 26,000 ล้านบาท





“ช่วงต้นปีเราได้ทยอยชิมลางการบุกต่างจังหวัดในทำเลใหม่ๆ นอกเหนือ EEC ไปแล้ว 2 โครงการ คือโครงการ ดิ ออริจิ้น เซ็นเตอร์ ภูเก็ต และดิ ออริจิ้น แคมปัส ขอนแก่น เราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจผู้พัฒนาโครงการที่น่าเชื่อถือจากบริษัทในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ และชื่นชอบใน Layout การออกแบบห้อง พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง จนส่งผลให้ทั้ง 2 โครงการสามารถ Sold Out ได้สำเร็จ การเปลี่ยนชื่อเป็นออริจิ้น เนชั่นวายด์ จึงเปรียบเสมือนการฉลองความสำเร็จของการเดินหน้าบุกพื้นที่หัวเมืองใหญ่ และยืนยันถึงความมั่นใจของบริษัทในการบุกพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป” นายภูมิพัฒน์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด ในเครือบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า จากการประกาศแผนการเติบโต Origin Infinity ของเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ที่ขยายทิศทางการเติบโตจากเดิมมุ่งเน้นในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่การขยายอาณาจักรโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการในเครือออริจิ้นทั่วประเทศ (Nationwide Serve) ล่าสุด จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด เป็น บริษัท ออริจิ้น เนชั่นวายด์ จำกัด (Origin Nationwide) พร้อมทั้งปรับทิศทางจากการเป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่ EEC สู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมทั่วประเทศ ยกเว้นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเติบโตของเครือออริจิ้น และเข้าถึงผู้บริโภคในทำเลใหม่ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 บริษัทได้เปิดโครงการใหม่ไปแล้วทั้งสิ้น 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 5,630 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการในพื้นที่ EEC จำนวน 3 โครงการ และโครงการในหัวเมืองใหญ่อีก 2 โครงการ โดยใช้แบรนด์ดิ ออริจิ้น (The Origin) แบรนด์คอนโดมิเนียมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Gen Y-Gen Z และกลุ่มผู้เพิ่งเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) เป็นแกนหลักในการบุกถึง 5 โครงการ เพื่อมอบฟังก์ชันห้องและพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้แก่คนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 บริษัทมีแผนการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ต่อยอดความสำเร็จ อีกทั้งสิ้น 6 โครงการในพื้นที่ EEC และต่างจังหวัด มูลค่าโครงการรวมประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท เช่น แบรนด์ โซ ออริจิ้น (So Origin) ดิ ออริจิ้น (The Origin) และออริจิ้น เพลส (Origin Place) ไปในทำเล EEC และหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ภูเก็ต ชลบุรี โคราช และขอนแก่น มุ่งเน้นเจาะตลาดกลุ่ม Gen X-Gen Y ในเซกเมนต์ Upper Class และ High Class นำจุดเด่นทั้งการออกแบบและการบริการที่เติมเต็มไลฟ์สไตล์เข้าไปตอบโจทย์การอยู่อาศัยและการพักผ่อนในพื้นที่ คาดว่าจะทยอยเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละโครงการได้เร็วๆ นี้ขณะเดียวกัน เนื่องจากความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่หัวเมืองใหญ่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเดินหน้าหาที่ดินศักยภาพแปลงใหม่ๆ ทั่วประเทศเพิ่มเติม เพื่อเตรียมรองรับการเติบโตตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกพื้นที่ในอนาคตทั้งนี้ หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน คาดว่าในสิ้นปีนี้บริษัทจะมียอดการพัฒนาโครงการสะสมนับตั้งแต่ก่อตั้งรวมทั้งสิ้นเป็น 24 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 26,000 ล้านบาท ครอบคลุมจำนวนห้องชุด 13,000 ยูนิต และเป็นหนึ่งในกำลังหลักของเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ในการตอบโจทย์ด้านการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของผู้บริโภค