NCH ผนึก เมืองไทยประกันชีวิต ส่งแคมเปญ “Living A Better Life” คุ้มครองสุขภาพผู้ซื้อบ้านทุกแบบ

เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง จับมือ เมืองไทยประกันชีวิต จัดแคมเปญ “Living A Better Life” มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ซื้อบ้านทุกแบบ ครอบคลุม 10 โครงการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ Smart Silver Plus โดดเด่นด้วยการเลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ กังวลโรคไหนก็เลือกได้ ส่งมอบความอุ่นใจ พร้อมสร้างความสุขที่ยั่งยืนและความมั่นคงในทุกช่วงของชีวิต

นายสมนึก ตันฑเทอดธรรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็น.ซี เฮ้าส์ซิ่ง เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบ แนวสูง ภายใต้แนวคิด Home Expert Living Care : รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ คุณภาพมาตรฐาน ISO รายแรกของไทย ดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบโจทย์ลูกค้าแบบ Full Service และพัฒนาเทคโนโลยีบ้านเพื่อความสุข อีกทั้งการหาพันธมิตรเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี เพราะเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต เพราะการมีร่างกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข





ให้ทุกครอบครัวที่ซื้อบ้านในโครงการทุกแบบบ้าน ตอบโจทย์การสร้างความสุขที่ยั่งยืนและความมั่นคงในทุกช่วงของชีวิต

อีกทั้ง ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและในอนาคต จะเป็นยุค Super Aged Society เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จึงได้คำนึงถึงความสุขทุกครอบครัว พร้อมตอบรับความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อบ้านแบรนด์เอ็น.ซี ด้วยการจับมือกับ เมืองไทยประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต ที่โดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมความคุ้มครองสุขภาพ จัดแคมเปญ “Living A Better Life” เพื่อมอบสิทธิพิเศษในการสร้างความอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ Smart Silver Plus (สมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส) พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก*ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เมืองไทยประกันชีวิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ในแคมเปญ “Living A Better Life” ในการส่งมอบความอุ่นใจให้กับผู้ซื้อบ้าน ด้วยความคุ้มครอง “โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส” ซึ่งโดดเด่นด้วยการเลือกความคุ้มครองได้ตรงใจ กังวลโรคไหนก็เลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน รวมถึงคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ จนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 ใน 6 อย่าง ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วันประกอบด้วย 1.การเคลื่อนย้าย 2.การเดินหรือเคลื่อนที่ 3.การแต่งกาย 4.การอาบน้ำชำระร่างกาย 5.การรับประทานอาหาร และ6.การขับถ่าย วงเงินความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท อีกทั้งยังให้ความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก วงเงินสูงสุด 500,000 บาทโดยสามารถเลือกรับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน หรือแบบรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน สูงสุด 120 เดือน (1) รวมถึงสามารถเลือกจ่ายผลประโยชน์รายเดือนไปยัง Siri Arun ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเครือของ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง หรือสถานให้บริการผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ที่มีรายชื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ(2) โดยสมัครได้ตั้งแต่อายุ 40-80 ปี พร้อมให้ความคุ้มครองดูแลยาวถึงอายุ 81 ปี ซึ่งจะช่วยคลายความกังวล สร้างความอุ่นใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ซื้อบ้านของ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ได้เป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้าน เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ที่เข้าร่วมแคมเปญ Living A Better Life ครอบคลุมบ้านทุกแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ทั้ง 10 โครงการคุณภาพ ประกอบด้วยโครงการโซนตะวันตก1. โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ธีโอ ชัยพฤกษ์ บ้านเดี่ยวราคาพิเศษ 7.13 ล้านบาท บ้านแฝด ราคาเริ่มต้น 5.2 ล้านบาท2.โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ธีโอ ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม Modern Art Deco Style ทาวน์โฮม ( RENE ) พื้นที่ใช้สอย 120 ตาราเมตร ขนาด 20 ตารางวา 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่ม 2.99 ล้าน บ้านแฝดพื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 38 ตารางวา ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่ม 5.5 ล้านบาท บ้านเดี่ยว (MERDITH ) พื้นที่ใช้สอย 155 ตารางเมตร ที่ดินเริ่มต้น 50 ตารางวา ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องอเนกประสงค์ 1 ครัวไทย 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 7.59 ล้านบาท3.โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์รี่ นีโอลา รังสิตคลอง 2 บ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร ขนาดที่ดิน 84 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 7.89 ล้านบาท และบ้านแฝดสไตล์เหมือนบ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร ขนาดที่ดิน 39 ตารางวา ราคาช่วงแนะนำโครงการ 3.89 ล้านบาท4.บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ นีโอลา วงแหวน–ลำลูกกา คลอง 7 บ้านแฝด ขนาด 42 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 133.5 ตารางเมตร ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 4.29 ล้านบาท5.โครงการ NC On Green Palm Park 2 ทาวน์โฮม ขนาด 19-30 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 2.29 ล้านบาท แบบบ้านทาวน์โฮม ทรงอิสระ ขนาด 27 -35 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 125 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 3.29 ล้านบาท และบ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว ขนาดพื้นที่ 38-42 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 140 ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท6.โครงการ Nc On Green Charm Classic ให้ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของวิวสนามกอล์ฟขนาดใหญ่บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 5.59-19 ล้านบาท บนพื้นที่ขนาด ตั้งแต่ 55-100 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 155-400 ตารางเมตร7.บ้านฟ้าปิยรมย์นอร์เดิร์น บ้านเดี่ยวนอร์ดิกสไตล์ ราคาเริ่ม 6.39-12 ล้านบาท ตามด้วยโครงการใหม่8.บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ธาม ลำลูกกา คลอง 7 ให้คุณภาพชีวิตดีๆ พร้อมพื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชั่นลงตัวในราคาที่เอื้อมถึง ทาวน์โฮม ราคาเพียง 1.83 ล้านบาท พิเศษสุดโซนตะวันออก เมืองพัทยา9. โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ลอฟท์ บ้านแฝด สไตล์บ้านเดี่ยว ดีไซน์ลอฟท์ ฟังก์ชั่นลงตัว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก บนนถนนชัยพรวิถี-พัทยาเหนือ ราคาสุดพิเศษ เริ่ม 3.99 ล้าน และโครงการใหม่ล่าสุดโซนบางนา10.โครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ ไพเวททาวน์โฮม ราคาเริ่มต้น 2.49 ล้านบาทนายสมนึก กล่าวปิดท้าย เอ็น.ซี. ขอมอบทางเลือกการเป็นเจ้าของบ้าน ทั้ง 10 โครงการด้วยสิทธิพิเศษที่ได้ร่วมผนึก กับ เมืองไทยประกันชีวิต และถือเป็นแคมเปญใหญ่ ไตรมาส 3 ของปีนี้ เพื่อสนับสนุนมอบโอกาส สำหรับผู้ที่อยากมีบ้าน เพื่อเริ่มต้นครอบครัวใหม่ อย่างมีความสุขหมายเหตุ :*บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก และผู้ซื้อบ้านเป็นผู้ชำระเบี้ย ประกันภัยปีต่อ(1)สำหรับความคุ้มครองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเท่านั้น(2)เป็นสถานให้บริการผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือโรงพยาบาลผู้สูงอายุคู่สัญญาที่ได้รับมาตรฐาน ผ่านการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.muangthai.co.th•การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท•โครงการสมาร์ท ซิลเวอร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมสมาร์ท แคร์ พลัส•ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย•ฃรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนดคำเตือน : ผู้ซื้อความทำความเข้าในใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง