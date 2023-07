TDX เปิดตัว “TDX Application” แอปเทรดโทเคนดิจิทัล ภายใต้หลังคา SET

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาTDX ซึ่งให้บริการเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลประเภท Investment token และ Utility token ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตร ทั้งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะผู้ช่วยแนะนำลูกค้าของ TDX เพื่อเตรียมการในการให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่จะจดทะเบียนซื้อขายใน TDX รวมถึงการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องล่าสุด TDX ได้พัฒนา “TDX Application” แอปพลิเคชันซื้อขายโทเคนดิจิทัลประเภท Investment token และ Utility token ที่จดทะเบียนอยู่บน TDX โดยผู้สนใจสามารถใช้ “TDX Application” เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายใน TDX รวมถึงติดตามข้อมูลดูข้อมูลราคาโทเคนดิจิทัลและส่งคำสั่งซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมทั้งบริหารจัดการพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้ ทั้งนี้ TDX ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ISO27001 & ISO27701 โดยให้มีการยืนยันการใช้งานบัญชีแบบ two factors authentication เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และยังเพิ่มความสะดวกในการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ผ่าน NDID ได้กว่า 10 ธนาคาร “TDX Application” รองรับการใช้งานทั้ง iOS และ Android ผู้ลงทุนที่สนใจ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า “TDX” บน App Store หรือ Google Play Store สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TDX Contact Center โทร 0 2009 9500 อีเมล TDXContactCenter@set.or.th รวมทั้งยังสามารถสอบถามและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลได้ที่บูธ TDX ในมหกรรมการลงทุน SET in the City 2023 วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) เป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์กลางหรือเครือข่ายสำหรับการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โทเคนดิจิทัลเป็นทางเลือกใหม่ที่มีความน่าสนใจและเข้าถึงผู้ลงทุนยุคใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสและความหลากหลายในการระดมทุนและการลงทุนผ่านโทเคนดิจิทัลภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง